باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام اعلام کرد: پاسداران گمنام در سازمان اطلاعات سپاه استان با اقدامهای اطلاعاتی پیچیده، اعضای این شبکه را پیش از هرگونه اقدام خرابکارانه دستگیر کردند.
روابط عمومی سپاه ایلام در این زمینه اعلام کرد: این شبکه هفتنفره از وابستگان به گروهکهای تجزیهطلب کُردی بودند که با اشراف اطلاعاتی کامل شناسایی شدند.
در این گزارش آمده است که اعضای این شبکه با پشتیبانی مالی و هدایت مستقیم از خارج کشور، سلاحهایی را تهیه کرده و در پی انجام اقدامهای مسلحانه در شهرهای غربی کشور بودند.
بر پایه این گزارش، در بازرسی از مخفیگاههای این افراد، مقادیری سلاح شامل کلاشینکف، انواع سلاح کمری و شاتگان به همراه گلولههای مربوطه از مخفیگاه آنها کشف گردید.
استان ایلام با داشتن ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، به یمن حضور بیداردلانه و هوشیاری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، از امنترین استانهای کشور به شمار میرود.
نیروهای مسلح مستقر در این استان مرزی بارها تاکید کردهاند که مرزهای غربی کشور زیر رصد کامل اطلاعاتی قرار دارد و هرگونه تحرک گروهکهای معاند و تجزیهطلب در این پهنه با واکنش تند و کوبنده روبهرو خواهد شد.