باشگاه خبرنگاران جوان - در روز دوم رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا ۲۰۲۷، تیم ملی جوانان ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (پنجشنبه) در گروه C به مصاف کره شمالی رفت و با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شد.

شاگردان قاسم حدادی‌فر که در نخستین دیدار خود با نتیجه ۲ بر یک فلسطین را شکست داده بودند، با این شکست ۳ امتیازی شده و در رتبه دوم جدول گروه قرار گرفتند.

کره شمالی هم که در دیدار نخست خود، سه بر یک فلسطین را شکست داده بود، با برد در بازی امروز ۶ امتیازی شده و در یک قدمی صعود قرار گرفت.

این دیدار در ورزشگاه ویت‌تری ویتنام برگزار شد و نیمه نخست آن با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دقیقه ۴۷، روی پرتاب اوت بلند امیرمحمد کریمی از سمت راست زمین، محمدمهدی جان‌نیا با پرشی بلند و ضربه سری تماشایی، گل نخست ایران را به ثمر رساند اما کره شمالی با بازگشت به بازی و گلزنی در دقایق ۲+۹۰ با ضربه سر کانگ ری سونگ و گل دقیقه ۵+۹۰ کانگ میونگ بوم، برتری را به سود خود رقم زد.

در دقیقه ۸۰، عرفان خدادادیان روی یک فرار در عمق دفاع حریف صاحب موقعیت تک‌به‌تک شد و توپ را وارد دروازه کره شمالی کرد، اما کمک‌داور تایلندی در تصمیمی بحث‌برانگیز و اشتباه، به نشانه آفساید پرچم خود را بالا برد و گل ایران مردود اعلام شد؛ این در حالی بود که خدادادیان حرکت خود را از نیمه زمین ایران آغاز کرده بود.

محمد اکبری و محمدرضا عباسی از تیم ایران نیز با دریافت کارت زرد از عبدالله دولت‌اف، داور تاجیکستانی این مسابقه، جریمه شدند.

ایران در این دیدار با ترکیب امیرمهدی مقصودی، ابوالفضل کاظمی، امیرمحمد کریمی، پویا اسمی، محمد اکبری (دقیقه ۷۸، علی مستانی)، محمدعلی صحنه، محمدمهدی جان‌نیا (دقیقه ۷۸، آرین معالی)، ماهان بهشتی (دقیقه ۷۸، امیرمهدی یحیایی)، مهدی چشم‌براه، ابوالفضل زاده‌عطار (دقیقه ۴۶، ماهان علیپور) و محمدرضا عباسی (دقیقه ۵۵، عرفان خدادادیان) به میدان رفت.

تیم ملی جوانان ایران از ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه ۱۵ شهریور، در آخرین دیدار خود در این مرحله به مصاف ویتنام، میزبان رقابت‌ها، خواهد رفت.