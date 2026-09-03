تیم ملی فوتبال جوانان ایران، دومین بازی خود را در انتخابی جام ملت‌های آسیا با شکست مقابل کره شمالی پشت سر گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز دوم رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا ۲۰۲۷، تیم ملی جوانان ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (پنجشنبه) در گروه C به مصاف کره شمالی رفت و با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شد.

شاگردان قاسم حدادی‌فر که در نخستین دیدار خود با نتیجه ۲ بر یک فلسطین را شکست داده بودند، با این شکست ۳ امتیازی شده و در رتبه دوم جدول گروه قرار گرفتند.

کره شمالی هم که در دیدار نخست خود، سه بر یک فلسطین را شکست داده بود، با برد در بازی امروز ۶ امتیازی شده و در یک قدمی صعود قرار گرفت.

این دیدار در ورزشگاه ویت‌تری ویتنام برگزار شد و نیمه نخست آن با تساوی بدون گل به پایان رسید. 

در دقیقه ۴۷، روی پرتاب اوت بلند امیرمحمد کریمی از سمت راست زمین، محمدمهدی جان‌نیا با پرشی بلند و ضربه سری تماشایی، گل نخست ایران را به ثمر رساند اما کره شمالی با بازگشت به بازی و گلزنی در دقایق ۲+۹۰ با ضربه سر کانگ ری سونگ و گل دقیقه ۵+۹۰ کانگ میونگ بوم، برتری را به سود خود رقم زد.

در دقیقه ۸۰، عرفان خدادادیان روی یک فرار در عمق دفاع حریف صاحب موقعیت تک‌به‌تک شد و توپ را وارد دروازه کره شمالی کرد، اما کمک‌داور تایلندی در تصمیمی بحث‌برانگیز و اشتباه، به نشانه آفساید پرچم خود را بالا برد و گل ایران مردود اعلام شد؛ این در حالی بود که خدادادیان حرکت خود را از نیمه زمین ایران آغاز کرده بود.

محمد اکبری و محمدرضا عباسی از تیم ایران نیز با دریافت کارت زرد از عبدالله دولت‌اف، داور تاجیکستانی این مسابقه، جریمه شدند.

ایران در این دیدار با ترکیب امیرمهدی مقصودی، ابوالفضل کاظمی، امیرمحمد کریمی، پویا اسمی، محمد اکبری (دقیقه ۷۸، علی مستانی)، محمدعلی صحنه، محمدمهدی جان‌نیا (دقیقه ۷۸، آرین معالی)، ماهان بهشتی (دقیقه ۷۸، امیرمهدی یحیایی)، مهدی چشم‌براه، ابوالفضل زاده‌عطار (دقیقه ۴۶، ماهان علیپور) و محمدرضا عباسی (دقیقه ۵۵، عرفان خدادادیان) به میدان رفت.

تیم ملی جوانان ایران از ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه ۱۵ شهریور، در آخرین دیدار خود در این مرحله به مصاف ویتنام، میزبان رقابت‌ها، خواهد رفت.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال جوانان ایران ، فوتبال جوانان ، جام ملت های جوانان آسیا
خبرهای مرتبط
دستور تاج برای بررسی هزینه اردوی تیم‌های امید و جوانان در ترکیه
بیانی:
یک اشتباه در دربی باعث باخت می‌شود/ آرامش برگ برنده شهرآورد است
بُرد نخست تیم فوتبال جوانان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
صادقیان: دعوایم با نکونام در دربی عواقب سنگینی داشت/ پرسپولیس باید امتیاز بازی های بزرگ را بگیرد
خلیلی:
ابوالفضل جلالی به بازی دربی می‌رسد/ اصفهانی‌ها شرایط میزبانی را مهیا کنند
فاجعه سرپرستی در تیم ملی فوتبال جوانان/ وقتی دو بازیکن و یک پزشک ویزا نگرفتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
به شخصه ناراحت شدم اما .......چقدر پول خرج فوتبال یا بهتر بگیم مافیا دراین شرایط کشور میشه اصلا تعطیل کنید مثلا چقدر خرج پرسپولیس شده یک نفر فقط هزار میلیارد تومان .....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
فوتبال ایران همیشه شکست خورده است
۱
۱
پاسخ دادن
من با کفش بیژن طاهری هت تریک کردم/ سرعت بیفوما با گرت بیل برابری می‌کند
پرسپولیس برنامه‌ای برای خنثی سازی حملات استقلال نداشت
ما نمی توانیم فقط روی کره جنوبی تمرکز کنیم/ باید بهترین مدال ها را در ناگویا بگیریم
جباری: بعضی‌ها در مورد اورونوف فضا سازی می‌کنند
آخرین اخبار
جباری: بعضی‌ها در مورد اورونوف فضا سازی می‌کنند
من با کفش بیژن طاهری هت تریک کردم/ سرعت بیفوما با گرت بیل برابری می‌کند
ما نمی توانیم فقط روی کره جنوبی تمرکز کنیم/ باید بهترین مدال ها را در ناگویا بگیریم
پرسپولیس برنامه‌ای برای خنثی سازی حملات استقلال نداشت
فجرسپاسی یک امتیاز گرفت/ مس شهربابک از شکست گریخت
پیروزی پرسپولیس در دیدار تدارکاتی مقابل مس رفسنجان
مهران احمدی آماده بازگشت/ استقلالی‌ها از هفته ششم منتظر او باشند
دربی ۱۰۷ یک پیام برای استقلال داشت/ مشکل آبی‌ها کجاست؟
بختیاری‌زاده و یک تصمیم مهم/ استقلال با همین سبک ادامه می‌دهد؟
ایران در لحظات پایانی مقابل کره شمالی شکست خورد
نقره جهانی طناب‌کشی بر گردن ایران
فولاد پُر نوسان و غیر قابل پیش بینی!
پارگی رباط صلیبی بازیکن تراکتور تکذیب شد
فرمول پیچیده قهرمانی در آسیا؛ پیازا و شاگردانش در قلب ژاپن به دنبال بلیت المپیک