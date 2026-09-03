باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ آیین تحلیف ۷۸ نفر از کارشناسان جدید مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه آذربایجانغربی ظهر امروز با حضور رئیسکل دادگستری استان و جمعی از مسئولان قضایی در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.
محمد علینژاد رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی، در این مراسم با تبیین مراحل سهگانه رسیدگی قضایی شامل تشخیص موضوع، تطبیق با قوانین و صدور حکم اظهار کرد: با توجه به پیچیدگی روزافزون موضوعات پروندهها، کارشناسان رسمی در خط مقدم مرحله تشخیص، بازوی توانمند قضات برای کشف حقیقت و تحقق عدالت هستند.
وی افزود: خروجی دستگاه قضا آرا و احکام عادلانهای است که بخش عمدهای از اعتبار و استحکام آن به نظریات کارشناسی دقیق و منطبق با واقعیت وابسته است؛ بنابراین جایگاه کارشناسی یک مسئولیت الهی و اثرگذار است که باید قدر دانسته شود.
تأکید بر سرعت در اظهارنظر و پیشگیری از اطاله دادرسی
مقام ارشد قضایی استان با هشدار نسبت به پیامدهای تعلل در امور کارشناسی تصریح کرد: توجه دقیق به حدود قرار کارشناسی و پرهیز از تأخیر در ارائه نظریات، نقشی اساسی در تسریع روند رسیدگی به پروندهها دارد. بیتوجهی به دستورات قضایی و اطاله در ارسال گزارشها، روند دادرسی را دچار اخلال میکند که کارشناسان باید بهجد از آن پرهیز کنند.
علینژاد همچنین صداقت، امانتداری، دقت، سرعت، پرهیز از ورود به اظهارنظرهای قضایی و اهتمام جدی به اصلاح ذاتالبین و ایجاد صلح و سازش میان طرفین پرونده را از الزامات اساسی فعالیت کارشناسان برشمرد.
در بخش دیگری از این مراسم، حبیب علوی، رئیس مرکز کارشناسان قوه قضائیه آذربایجانغربی، گزارشی از اقدامات و عملکرد این مرکز ارائه داد و به بیان توصیههای حرفهای برای آغاز به کار کارشناسان پرداخت.
در پایان این مراسم، ۷۸ نفر از کارشناسان جدیدالورود با اتیان سوگند رسمی، فعالیت خود را در حوزههای تخصصی آغاز کردند.