باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۲۶ از برنامه‌ریزی برای اجرای «۵ پهنه فناوری ویژه زنان» خبر داد و اظهار کرد: حمایت از زنان نوآور از دو مسیر اصلی دنبال می‌شود؛ نخست از طریق وزارت علوم که طراحی این پهنه‌ها را انجام داده و به‌زودی اجرای آن آغاز می‌شود تا زمینه رشد هسته‌های فناورانه زنان فراهم شود و دوم از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری که برنامه‌های ویژه‌ای را در این حوزه در دستور کار دارد.

وی با اشاره به رویکرد دولت برای رفع موانع پیش روی زنان گفت: هدف، شناسایی دقیق مشکلات و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی زنان است. بر همین اساس، نیاز‌های زنان در گروه‌های مختلف به‌صورت تخصصی بررسی می‌شود، چراکه مسائل زنان کارآفرین و نوآور با زنان سرپرست خانوار یا زنان آسیب‌دیده یکسان نیست.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با ارائه آماری از حضور زنان در شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان توسط زنان اداره می‌شوند و تلاش دولت این است که این سهم به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

به گفته وی، در رویداد‌هایی مانند «مانوین» و «اینوتکس» نیز مسائل زنان شناسایی و برای آنها راهکار‌های عملیاتی تعریف می‌شود.

بهروزآذر همچنین به شکاف موجود در حضور زنان در برخی رشته‌های راهبردی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه در حوزه علوم پایه تعداد دختران از پسران بیشتر است، سهم زنان در رشته‌هایی مانند برق، کامپیوتر و هوش مصنوعی حدود ۲۵ درصد است. از این رو، برنامه‌های ترویجی ویژه‌ای برای دانش‌آموزان و دانشجویان در نظر گرفته شده تا انگیزه دختران برای انتخاب این رشته‌ها در دانشگاه افزایش پیدا کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نوع تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای زنان فناور، بر ضرورت فراهم شدن فرصت‌های متوازن برای زنان و مردان تأکید کرد و افزود: بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی، زنان و مردان از حمایت یکسان قانون برخوردارند و نگاه ما در حوزه فناوری، ایجاد امتیاز ویژه یا تبعیض نیست؛ بلکه باید زمینه ورود زنان و تغییر نگرش‌ها در این حوزه تقویت شود.

بهروزآذر ادامه داد: بخش قابل توجهی از تسهیلات موجود به زنان سرپرست خانوار در دهک‌های یک تا پنج اختصاص دارد، اما در حوزه فناوری، تمرکز اصلی بر اصلاح فرهنگ و نگرش و ایجاد انگیزه برای حضور بیشتر زنان است. برگزاری هکاتون‌ها و تعریف جوایز ویژه از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت حضور زنان در این عرصه کمک کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین معتقد است حضور زنان در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، با توجه به «اخلاق مراقبتی» مورد اشاره وی، می‌تواند به شکل‌گیری خروجی‌های اخلاق‌محورتر و انسانی‌تر در توسعه فناوری منجر شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت اینوتکس در نمایش ظرفیت‌های فناورانه کشور اظهار کرد: برای رسیدن به قله‌های پیشرفتی که برای ایران ترسیم شده، حضور و نقش‌آفرینی هم‌زمان زنان و مردان ضروری است.

به گفته وی، زنان فناور، نوآور، صاحب ایده و سرمایه‌گذار باید در رویداد‌های بزرگی مانند اینوتکس حضور داشته باشند و مسئولان نیز وظیفه دارند موفقیت‌ها و دستاورد‌های آنان را روایت کنند.