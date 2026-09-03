باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حال‌وهوای زائران آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی + فیلم

تصاویری از حال‌وهوای زائران مزار نورانی آقای شهید ایران در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از حال‌وهوای زائران مزار نورانی رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید.

مطالب مرتبط
حال‌وهوای زائران آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی + فیلم
young journalists club

دولتمردان آمریکا غیرمنطقی هستند، چون بین حرف و عمل آنها تناقض وجود دارد + فیلم

حال‌وهوای زائران آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی + فیلم
young journalists club

بازخوانی نخستین سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته وحدت + فیلم

حال‌وهوای زائران آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی + فیلم
young journalists club

همدل و همراه مقابل دشمنان اسلام به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
قوچ وحشی بر فراز کوه‌های بافق + فیلم
۴۲۸

قوچ وحشی بر فراز کوه‌های بافق + فیلم

۱۳ . شهريور . ۱۴۰۵
سقوط هواپیما در فلوریدا جان ۲ نفر را گرفت + فیلم
۳۷۶

سقوط هواپیما در فلوریدا جان ۲ نفر را گرفت + فیلم

۱۳ . شهريور . ۱۴۰۵
تداوم تجمعات شبانه و محکومیت جنایت آمریکا + فیلم
۳۳۶

تداوم تجمعات شبانه و محکومیت جنایت آمریکا + فیلم

۱۳ . شهريور . ۱۴۰۵
قم در آستانه سالروز ورود کریمه اهل‌بیت (س) + فیلم
۲۸۲

قم در آستانه سالروز ورود کریمه اهل‌بیت (س) + فیلم

۱۳ . شهريور . ۱۴۰۵
ایران، سومین تولیدکننده خرما در جهان + فیلم
۲۳۸

ایران، سومین تولیدکننده خرما در جهان + فیلم

۱۳ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha