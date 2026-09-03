باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر گفت: توسعه انرژی‌های تجدید پذیر به ویژه انرژی خورشیدی کمک شایانی به رفع ناترازی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: به دلیل قیمت زمین‌ها شاید هر کسی رقبت آن را نداشته باشد تا بجای ساخت وساز در زمینش رو بیاورد به سمت تولید انرژی خورشیدی، اما می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این حوزه و استفاده از آب‌بندان‌ها که در استان‌های شمالی هم کم نیست می‌تواند بخش قابل توجهی از ناترازی‌های انرژی را کاهش دهد .

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به حمایت این مجموعه از سرمایه‌گذاران فعال در این خصوص افزود: اگر فردی قصد فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه را داشته باشد شرکت توانیر و وزارت نیرو با استقبال از این اقدام حمایت خود را در این رابطه از سرمایه‌گذاران عزیز اعلام می‌نماید تا با افزایش نیروگاه‌های خورشیدی در سطح کشور در آینده شاهد کاهش چشمگیری ناترازی‌های باشیم.