دفتر نخست وزیر رژیم اسرائیل از آزادی ۵ تن از اسرای لبنانی که بدون هیچ دلیلی در جنوب لبنان اسیر شده بودند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که این رژیم تروریستی پنج اسیر لبنانی را آزاد خواهد کرد، اقدامی که به ادعای او در چارچوب مذاکرات جاری با لبنان انجام می‌شود.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که اسرا مورد بازجویی قرار گرفتند و «مشخص شد که آنها شهروندانی هستند که به هیچ سازمانی تعلق ندارند و در هیچ اقدام تروریستی شرکت نکرده‌اند» و افزود که «هیچ توجیهی برای ادامه بازداشت آنها در اسرائیل وجود ندارد».

امروز پنجشنبه یک منبع امنیتی لبنانی اعلام کرد که ارتش لبنان، از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، یک شهروند لبنانی را که توسط نیرو‌های اسرائیلی اسیر شده بود، تحویل گرفته است.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این عملیات را تایید کرد و خاطرنشان ساخت که یک بازداشتی لبنانی را از طرف اسرائیلی در گذرگاه ناقوره تحویل گرفته و سپس او را به ارتش لبنان تحویل داده است. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که فرد بازداشت شده مالک غازی نام دارد و به اداره اطلاعات ارتش در شهر صور منتقل شده است.

خانواده غازی، که اهل شهر عین عطا در دره بقاع هستند، در اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کردند که پس از خروج او از خانه برای ورزش، ارتباطشان با او قطع شده است.

منبع: پی ان ان