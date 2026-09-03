باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لبنان اعلام کرد که قطعاتی از یک تابوت‌ متعلق به دوره روم باستان را که از شهر صور در جنوب این کشور به سرقت رفته و در جریان تحقیقات پلیس فدرال آمریکا کشف شده بود، به بیروت بازگردانده شده است.

به گفته سفارت آمریکا در لبنان، این قطعات تزئینیِ ساخته‌شده از سرب روز چهارشنبه در نیویورک به کنسولگری لبنان تحویل داده شد تا مقدمات بازگرداندن آنها به لبنان فراهم شود.

غسان سلامه، وزیر فرهنگ لبنان می‌گوید که این قطعات «در جریان حفاری‌های غیرقانونی در منطقه صور کشف شده است».

به گفته وزیر فرهنگ لبنان، این قطعات از نظر هنری، تزئینی و فنی ویژگی‌هایی دارند که نشان می‌دهد در کارگاه‌های باستانی شهر صور ساخته شده‌اند؛ کارگاه‌هایی که در آن دوران از مراکز مهم تولید تابوت‌های سربی بودند.

گفته شده این آثار باستانی «در جریان حفاری‌های غیرقانونی در داخل یا اطراف صور به سرقت رفته و سپس به خارج از مرز‌های لبنان منتقل شده بودند».

سلامه گفت منطقه صور «از نظر میراث باستان‌شناختی بسیار غنی است» و «به‌تازگی در جریان حملات شدید اسرائیل به‌شدت آسیب دیده است».

یونسکو، نهاد فرهنگی سازمان ملل نیز در ماه ژوئیه صور را به فهرست میراث جهانی در معرض خطر اضافه کرد.

منبع: العربیه