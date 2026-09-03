باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ای متعدد که از کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی آمریکا حکایت دارد، این گزارش‌ها را رد کرده و افرادی که آن را منتشر می‌کنند «خائن» خواند.

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خود نوشت: «افراد و رسانه‌هایی که مدام بر این مسئله که ما مهمات نداریم (و صد در صد اشتباه می‌کنند!) پافشاری می‌کنند، در واقع خائن هستند. آنها این کار را می‌کنند، زیرا ترجیح می‌دهند ایالات متحده در جنگی که به راحتی در آن پیروز می‌شود، ببازد تا اینکه من برنده شوم!»

رئیس جمهور آمریکا در پست دیگری مدعی شد که آمریکا مقادیر «نامحدودی» مهمات دارد و این مقدار «بسیار بیشتری از چیزی است که بتوان در جنگ [با ایران] یا هر جنگ دیگری استفاده شود».

ترامپ در ادامه نوشت: «علاوه بر این، ما در حال تولید مهمات در سطوحی هستیم که قبلاً هرگز دیده نشده است. ما در حال ذخیره و آماده شدن برای هرگونه احتمالی هستیم. ما آنها را برای خودمان، به جای فروش به دیگران می‌گیریم، اما فروش به متحدان به زودی دوباره آغاز خواهد شد».

رئیس جمهور آمریکا در ادامه، مجددا دولت جو بایدن، رئیس جمهور پیشین را در بحران کمبود مهمات آمریکا مقصر دانست و نوشت: «دولت بایدن مهمات بسیار بیشتری را، نسبت به آنچه ما در ایران استفاده کرده‌ایم، به اوکراین داده است. صد‌ها میلیارد دلار مهمات به اوکراین و ناتو، به صورت رایگان داده شده که اروپا می‌توانست هزینه آن را بپردازد».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر، رسانه‌های متعددی به نقل از منابع آگاه گزارش داده‌اند که دولت آمریکا به دلیل جنگ چند ماهه علیه ایران، ذخایر تسلیحاتی خود را به سطح «بحرانی» رسانده و جایگزین کردن آنها ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

منابع و برآورد‌های تحلیلگران آمریکایی نشان می‌دهد که آمریکا در پنج ماه نخست جنگ حدود ۶۵ درصد از ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت خود را مصرف کرده است. همچنین تعداد موشک‌های رهگیر تاد دست‌کم ۳۸ درصد کاهش یافته و میزان استفاده از موشک‌های تاماهاک به حدود نیمی از ذخایر ملی این موشک‌ها نزدیک شده است.

آسوشیتدپرس اخیرا در گزارشی به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا و یک مقام ناتو، اعلام کرد که ارتش آمریکا با کمبود «بیش از حد بحرانی» موشک‌های رهگیر پیشرفته در اروپا مواجه شده و این کمبود عمدتاً ناشی از جنگ دونالد ترامپ با ایران بوده است. بر اساس این گزارش، وضعیت کنونی نگرانی‌هایی را درباره آسیب‌پذیری کشور‌های عضو ناتو ایجاد کرده است.

منبع: شبکه اجتماعی تروث سوشال