باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه ستاروندی - آیین معرفی و رونمایی از دستیار هوشمند هدا و کتاب الهیات هوش مصنوعی موسسه علم، تمدن و عرفان در سالن همایشهای دانشگاه بین المللی آل بیت (ع) برگزار شد.
در این مراسم آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور بر ضرورت انتقال مفاهیم الهی در قالب هوش مصنوعی و تکنولوژی روز، برای گسترش علوم دینی تاکید کرد.
وی در ادامه با تاکید بر تلاش مستمر حوزه و دانش آموختگان آن برای بهره گیری از تحولات فناوریهای روز برای درک و شناخت هوشمندانه مفاهیم عمیق الهی و موازین اسلامی خاطر نشان کرد که بخاطر هم پوشانی وسیع علوم الهی و تکنولوژی، اگر سخن دین در پیکرهی هوش مصنوعی و ابزارهای نوین تجلی یابد حوزههای علمیه در ساحت اجتهاد عمیق، تأثیرگذار خواهند بود.
بهروز مینایی، استاد تمام دانشگاه علم و صنعت هم در این مراسم با تاکید بر اهمیت پیشبرد اهداف اسلامی با محوریت فناوری های راهبردی اظهار کرد : هوش مصنوعی توانایی وافری در گسترش فعالیت های دینی و مذهبی دارد و اگر ابزارهای دیجیتال بوسیله ی فقها و مجتهدین هدایت و راهبری شوند، امکان بهرمندی بهتر عموم مردم را از معارف و مفاهیم دینی فراهم می سازند.
در ادامه مراسم از دستیار هوشمند هدا و کتاب الهیات هوش مصنوعی به نوشته حجتالاسلام والمسلمین قاسم ترخان رونمایی شد.
هوش مصنوعی هدا برای سهولت استفادهی عموم مردم و مجتهدین طراحی شده و امکان جستوجو در بیش از یک میلیون حدیث از منابع شیعه و اهل سنت را برای کاربر فراهم میسازد و کتاب الهیات هوش مصنوعی نیز در ۱۶ درس به چالشهای دینی و معرفتی کاربران پاسخ میدهد.