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چرا در شرایط تحریم نمی‌توان تراستی‌ها را یک‌شبه حذف کرد؟ + فیلم

تراستی‌ها اگرچه هزینه و ریسک مبادلات را افزایش می‌دهند، اما در شرایط تحریم بخشی از مسیر حفظ تجارت و جریان ارزی کشور شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در فروش نفت، انتقال ارز و ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی، اقتصاد ایران را به استفاده از مسیر‌های غیرمستقیم و شرکت‌های تراستی سوق داده است. این واسطه‌ها پس از طی فرایند‌های نظارتی و امنیتی، در بخشی از مبادلات اقتصادی نقش پیدا می‌کنند؛ مسیری که البته بدون هزینه نیست و افزایش هزینه مبادله، ریسک انتقال منابع و احتمال تخلف و سوءاستفاده را به همراه دارد.

با این حال، تا زمانی که مسیر‌های رسمی تجارت و انتقال ارز محدود است، حذف تراستی‌ها بدون ایجاد جایگزین می‌تواند جریان صادرات، واردات و تأمین منابع ارزی را با مشکل مواجه کند. راه‌حل، پذیرش بی‌قیدوشرط یا حذف شتاب‌زده این شبکه‌ها نیست؛ بلکه با نظارت دقیق، شفافیت مالی و کنترل مستمر می‌توان زمینه تخلف و فساد را کاهش داد و همزمان جریان اقتصادی کشور را در شرایط تحریم حفظ کرد.

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