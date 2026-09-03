معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اذعان به تضعیف توان صنعتی این کشور، تاکید کرد که بازسازی صنایع آمریکا برای تقویت امنیت ملی ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اذعان کرد که واشنگتن در موقعیت متزلزلی قرار دارد، زیرا آمریکا خودکفایی صنعتی خود را از دست داده است و امنیت صنعتی را می‌توان امنیت ملی دانست.

ونس در مراسمی در واشنگتن دی سی گفت: «در طول پنج یا شش سال گذشته، و صادقانه بگویم در طول ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته، ما به این درک رسیده‌ایم که اگر آمریکا از نظر صنعتی و تولیدی خودکفا نباشد، دشمنان ما ممکن است از این شکاف سوءاستفاده کنند تا کشور ما را بسیار ضعیف‌تر کنند.»

ونس سیاست آمریکا مبنی بر «صنعتی‌سازی مجدد کامل» را تنها راه اصلاح این وضعیت توصیف کرد. او افزود: بنابراین، اصل اول این است که امنیت صنعتی همان امنیت ملی است.

او از همه‌گیری کووید-۱۹ به عنوان نمونه‌ای از بحرانی یاد کرد که ناشی از رکود صنعت بود، زمانی که مردم به دلیل کمبود تجهیزات مورد نیاز در آمریکا قادر به دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم نبودند.

منبع: نووستی

برچسب ها: قدرت صنعتی ، امنیت آمریکا
خبرهای مرتبط
مقام ارشد امنیت ملی کاخ سفید از سمت خود کناره‌گیری می‌کند
سى‌ان‌ان: با طولانى شدن جنگ، آمریکا در حال عقب‌نشینى از اهداف خود علیه ایران است
هشدار اطلاعات آمریکا به ترامپ درباره ترور رهبر ایران پیش از جنگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیدار ویتکاف با مقام امنیتی امارات درباره ایران
واکنش کرملین به اظهارات بسنت درباره روابط ایران و روسیه
تمدید استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تا سال ۲۰۲۷
برنی سندرز خطاب به ترامپ: به جنگ غیرقانونی علیه ایران پایان دهید
آلمان رکورد ۱۶ هزار و ۳۰۰ مرگ ناشی از گرما را ثبت کرد
قایق پناهجویان پس از ۲۶ روز سرگردانی در دریا پیدا شد؛ بیش از ۸۰ نفر جان باختند
انگلیس کاردار روسیه را احضار کرد
ترامپ و رئیس امارات درباره تحولات منطقه گفت‌و‌گو کردند
۲ کشته و چندین زخمی در تیراندازی مینیاپولیس
چین: آمریکا تحریم‌های ایران و نهاد‌های چینی را لغو کند
آخرین اخبار
ترامپ نخست وزیر کانادا را به فروپاشی اقتصادی تهدید کرد
ونس: آمریکا خودکفایی صنعتی خود را از دست داده است
میراث باستانی غارت‌شده لبنان پس از سال‌ها به این کشور بازگردانده شد
پرواز جاسوسی آمریکا در ۵۰ کیلومتری مرز روسیه
ترامپ: کسانی که می‌گویند آمریکا مهمات ندارد خائن هستند
۵ اسیر لبنانی از بند رژیم اسرائیل آزاد شدند
نخست وزیر اسپانیا: مدرکی برای اثبات نقش مراکش در بحران مهاجرت نداریم
گوترش درباره تشدید تنش آمریکا و ایران هشدار داد
قایق پناهجویان پس از ۲۶ روز سرگردانی در دریا پیدا شد؛ بیش از ۸۰ نفر جان باختند
چین: آمریکا تحریم‌های ایران و نهاد‌های چینی را لغو کند
انگلیس کاردار روسیه را احضار کرد
حملات توپخانه‌ای و نفوذ زمینی اسرائیل در جنوب لبنان
آلمان رکورد ۱۶ هزار و ۳۰۰ مرگ ناشی از گرما را ثبت کرد
پوتین: امکان توافق صلح درباره اوکراین وجود دارد
ترامپ و رئیس امارات درباره تحولات منطقه گفت‌و‌گو کردند
واکنش کرملین به اظهارات بسنت درباره روابط ایران و روسیه
تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به کمتر از میانگین ۱۰ روزه رسید
برنی سندرز خطاب به ترامپ: به جنگ غیرقانونی علیه ایران پایان دهید
لاوروف: ناتو به‌ شدت به‌ دنبال بهانه‌ای برای ادامه «موجودیت مصنوعی» خود است
۲ کشته و چندین زخمی در تیراندازی مینیاپولیس
تمدید استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تا سال ۲۰۲۷
دیدار ویتکاف با مقام امنیتی امارات درباره ایران
ترامپ: از اسرائیل در مقابل ایران مراقبت می‌کنم
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند