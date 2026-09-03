باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اذعان کرد که واشنگتن در موقعیت متزلزلی قرار دارد، زیرا آمریکا خودکفایی صنعتی خود را از دست داده است و امنیت صنعتی را می‌توان امنیت ملی دانست.

ونس در مراسمی در واشنگتن دی سی گفت: «در طول پنج یا شش سال گذشته، و صادقانه بگویم در طول ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته، ما به این درک رسیده‌ایم که اگر آمریکا از نظر صنعتی و تولیدی خودکفا نباشد، دشمنان ما ممکن است از این شکاف سوءاستفاده کنند تا کشور ما را بسیار ضعیف‌تر کنند.»

ونس سیاست آمریکا مبنی بر «صنعتی‌سازی مجدد کامل» را تنها راه اصلاح این وضعیت توصیف کرد. او افزود: بنابراین، اصل اول این است که امنیت صنعتی همان امنیت ملی است.

او از همه‌گیری کووید-۱۹ به عنوان نمونه‌ای از بحرانی یاد کرد که ناشی از رکود صنعت بود، زمانی که مردم به دلیل کمبود تجهیزات مورد نیاز در آمریکا قادر به دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم نبودند.

منبع: نووستی