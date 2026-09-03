در بحبوحه جنگ تجاری آمریکا و کانادا، ترامپ مدعی شد که اگر اتاوا او را «دشمن» تلقی کند، دچار عواقب اقتصادی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در جدیدترین اظهارات خود مارک کارنی، نخستوزیر کانادا را تهدید کرد که قرار دادن او در جایگاه یک «دشمن» میتواند پیامدهای منفی برای کانادا به همراه داشته باشد.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «برای سیاستمداران کانادایی، مانند نخستوزیر کارنی بسیار خوب است که دونالد ترامپ را بهعنوان دشمن معرفی کنند؛ تا زمانی که اقتصادشان فروبپاشد. آن زمان مشخص خواهد شد که این کار برای آن سیاستمداران بسیار بد بوده است؛ بدتر از هر چیزی که تاکنون برای یک سیاستمدار کانادایی اتفاق افتاده است. فقط تماشا کنید».
اظهارات ترامپ در بحبوحه جنگ تجاری میان کانادا و آمریکا مطرح میشود. اخیرا مذاکرات تجاری بین دو کشور به بنبست رسیده و آمریکا اعلام کرده که تعرفههای ۵۰ درصدی را بر برخی کالاهای کانادا اعمال خواهد کرد. اتاوا نیز میگوید تا اواسط شهریور تعرفههای متقابلی بر کالاهای آمریکایی وضع میکند.
در همین حال، عصر امروز کارنی در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرده بود که کشورش آماده ازسرگیری مذاکرات تجاری با آمریکا است، مشروط بر اینکه واشنگتن دست از «میم ساختن» و «طعنه و کنایه زدن» بردارد.
منبع: بریکینگ نیوز