باشگاه خبرنگاران جوان - گروهی از پژوهشگران مؤسسه MBARI و سازمان NOAA هنگام بررسی بستر اقیانوس در نزدیکی کوه دریایی «دیویدسون» در سواحل مرکزی کالیفرنیا، این جانور را در عمق حدود ۳۲۷۷ متری مشاهده کردند.

اهمیت ماجرا این است که تاکنون در سراسر جهان تنها حدود ۷۰ نمونه یا مشاهده از این گروه ماهی‌های مرکب ثبت شده است. این فیلم همچنین نخستین مشاهده تأییدشده یک Bigfin Squid زنده در شمال‌شرق اقیانوس آرام محسوب می‌شود.

این جانور هنگام مشاهده حدود ۱.۲۵ متر طول داشت و با دو باله بزرگ خود آرام بالای بستر دریا شناور بود؛ در حالی که هشت بازو و دو شاخک باریکش پشت سرش کشیده می‌شدند. پژوهشگران آن را با زیردریایی رباتیک Doc Ricketts ثبت کردند.

این تنها دومین برخورد MBARI با این موجود در بیش از دو دهه است؛ مشاهده قبلی آنها به سال ۲۰۰۱ در نزدیکی هاوایی بازمی‌گردد. تصاویر تازه بار دیگر یادآوری می‌کنند که بخش بزرگی از حیات در اعماق اقیانوس هنوز برای انسان ناشناخته باقی مانده است.

منبع: همشهری آنلاین