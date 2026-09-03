جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از پایان گروگانگیری مسلحانه در زاهدان، آزادی گروگان و هلاکت ۲ نفر از گروگانگیران در عملیات مقتدرانه پلیس آگاهی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار مرتضی جوکار در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری مسلحانه در یکی از خیابان‌های شهر زاهدان، چند فرد مسلح با استفاده از ۲ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، یکی از شهروندان را به زور و اجبار ربوده و متواری شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام موضوع، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و مأموران با بهره‌گیری از اقدامات فنی و اطلاعاتی، تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی عاملان و رهایی گروگان آغاز کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، سرنخ‌های لازم را به دست آورده و محل حضور گروگانگیران را شناسایی کردند.

سردار جوکار ادامه داد: صبح امروز مأموران پلیس آگاهی در یک عملیات هدفمند و مقتدرانه وارد عمل شدند که در جریان این عملیات، ۲ نفر از گروگانگیران مسلح به هلاکت رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات، فرد گروگان‌گرفته‌شده با موفقیت آزاد شد و سلاح‌های به‌کاررفته در جریان گروگانگیری نیز از متهمان کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی پلیس گفت: پلیس با اشراف کامل بر تحرکات مجرمان و هنجارشکنان، اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان خدشه‌دار شود و با جرایم خشن و اقدامات مسلحانه، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.

منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، آدم ربایی
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