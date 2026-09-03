مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان از پیدا شدن و نجات جوان ۲۱ ساله‌ای که در مناطق کوهستانی شهرستان رودبار مفقود شده بود، پس از دو روز عملیات جست‌و‌جو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -هادی سلیمی گفت: در پی اعلام گزارش مفقودی یک جوان ۲۱ ساله در شهرستان رودبار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، بلافاصله تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر برای جست‌وجوی فرد مفقودشده به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: دو تیم سه‌نفره از پایگاه شهدای امدادگر دیلمان با حضور در منطقه شاه‌شهیدان ، روستای اسپهبدان و محدوده کفترخانی، عملیات جست‌و‌جو برای یافتن فرد مفقودشده را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به تداوم عملیات جست‌و‌جو گفت: نیرو‌های امدادی طی دو روز به صورت مستمر نقاط مختلف منطقه را مورد بررسی قرار دادند تا سرنخی از فرد مفقودشده به دست آورند.

سلیمی ادامه داد: سرانجام پس از دو روز جستجوی مستمر، جوان ۲۱ ساله توسط نیرو‌های امدادی پیدا و عملیات جست‌و‌جو با موفقیت به پایان رسید.

برچسب ها: هلال احمر ، گیلان
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