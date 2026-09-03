باشگاه خبرنگاران جوان - تحولات اخیر در تنگه هرمز نشان میدهد ایران نیز میتواند از موقعیت ژئوپلیتیکی خود برای اعمال محدودیت بر طرفهای متخلف استفاده کند. قرار گرفتن دهها نفتکش در فهرست سیاه ایران و هشدار درباره جریمه، توقیف یا مصادره کشتیها و محمولههای مرتبط با آنها، اینبار با واکنش برخی بازیگران صنعت نفت و کشتیرانی همراه شده است.
اهمیت این اتفاق فقط در تعداد کشتیهای فهرستشده نیست؛ بلکه در ایجاد بازدارندگی و اعتبار برای تهدید تحریمی ایران است. اگر شرکتها و فعالان تجاری برای جلوگیری از هزینه و ریسک، رفتار خود را بر اساس این هشدارها تغییر دهند، ایران عملاً نشان داده است که میتواند از ظرفیت تنگه هرمز برای اثرگذاری بر محاسبات اقتصادی طرف مقابل استفاده کند؛ تحریمی که میتواند برای مخاطب خود هزینه واقعی ایجاد کند.