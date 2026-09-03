تساوی در دربی ۱۰۷ بار دیگر نقاط قوت و ضعف استقلال را نمایان کرد و حالا سهراب بختیاری‌زاده باید درباره ادامه این سبک بازی تصمیم‌گیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم لیگ برتر در شرایطی برابر پرسپولیس به تساوی رسید که شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در مقاطعی از مسابقه توانستند کنترل بازی را در اختیار بگیرند، اما در ایجاد موقعیت‌های جدی و استفاده از فرصت‌ها عملکردی نبود که بتواند سه امتیاز دربی را برای آبی‌پوشان به همراه داشته باشد.

بختیاری‌زاده در هفته‌های اخیر تلاش کرده با اتکا به ساختار دفاعی و حفظ تعادل میان خطوط، استقلال را به تیمی کم‌اشتباه تبدیل کند. این رویکرد اگرچه باعث شده آبی‌پوشان در بسیاری از دقایق نظم مناسبی داشته باشند، اما در بخش هجومی همچنان نیاز به کار بیشتری احساس می‌شود.

اکنون یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره استقلال، تصمیم کادر فنی برای ادامه مسیر است؛ اینکه آیا بختیاری‌زاده همچنان با همین سیستم و نفرات به کار خود ادامه خواهد داد یا با بازگشت برخی بازیکنان مصدوم، تغییراتی در ترکیب و شیوه بازی تیم ایجاد می‌کند.

مهران احمدی یکی از بازیکنانی است که بازگشت او می‌تواند دست کادر فنی را برای ایجاد تغییر در میانه میدان بازتر کند. همچنین وضعیت آمادگی سایر بازیکنان استقلال می‌تواند در تصمیمات بختیاری‌زاده برای هفته‌های آینده تأثیرگذار باشد.

استقلال پس از دربی باید خیلی زود تمرکز خود را روی ادامه مسابقات لیگ برتر بگذارد و کادر فنی نیز فرصت زیادی برای رفع نقاط ضعف تیم ندارد. آبی‌پوشان در هفته‌های آینده علاوه بر حفظ جایگاه خود در جدول، باید به دنبال افزایش کیفیت بازی هجومی باشند؛ موضوعی که می‌تواند تعیین‌کننده مسیر این تیم در ادامه فصل باشد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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