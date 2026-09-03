باشگاه خبرنگاران جوان - احسان عظیمیراد، نماینده مجلس، در اینوتکس ۲۰۲۶ گفت: حمایت از نخبگان و صاحبان ایده میتواند به فعالتر شدن زیستبوم فناوری و نوآوری کشور کمک کند.
احسان عظیمیراد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته دانشبنیان مجلس در حاشیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ با اشاره به ظرفیت بالای نخبگان جوان کشور اظهار کرد: ایران سرشار از استعدادها و نخبگان جوان، باانگیزه و صاحب ایده است و حضور گسترده این افراد در نمایشگاه اینوتکس نیز نشاندهنده همین ظرفیت است.
وی افزود: در این نمایشگاه شاهد حضور جمع زیادی از جوانان و نخبگان کشور با ایدههای مختلف هستیم که برخی از این ایدهها به محصول اولیه رسیده و به مرحله ظهور و ارائه درآمدهاند.
عظیمیراد با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نیز در این نمایشگاه حضور دارد، گفت: هدف از این حضور، آشنایی با جوانان و مجموعههای فعال در حوزه فناوری و نوآوری و کمک به اتصال آنها به فرآیندها و ظرفیتهای حمایتی کشور است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: نمایشگاه اینوتکس بهخوبی نشان میدهد که کشور از ظرفیت قابل توجهی در حوزه فناوری و نوآوری برخوردار است و مجموعههای مختلفی از دانشگاهها و فعالان این حوزه، ایدههای ارزشمندی را ارائه کردهاند.
وی تأکید کرد: اگر حمایتهای لازم از نخبگان و صاحبان ایده صورت گیرد، میتوانیم در فعالتر کردن زیستبوم فناوری و نوآوری کشور و استفاده از ظرفیت جوانان، موفقتر عمل کنیم.