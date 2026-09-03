نماینده مجلس، با تأکید بر ظرفیت بالای نخبگان جوان در اینوتکس ۲۰۲۶ گفت: حمایت هدفمند از صاحبان ایده می‌تواند به فعال‌تر شدن زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان عظیمی‌راد، نماینده مجلس، در اینوتکس ۲۰۲۶ گفت: حمایت از نخبگان و صاحبان ایده می‌تواند به فعال‌تر شدن زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور کمک کند.

احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته دانش‌بنیان مجلس در حاشیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ با اشاره به ظرفیت بالای نخبگان جوان کشور اظهار کرد: ایران سرشار از استعداد‌ها و نخبگان جوان، باانگیزه و صاحب ایده است و حضور گسترده این افراد در نمایشگاه اینوتکس نیز نشان‌دهنده همین ظرفیت است.

وی افزود: در این نمایشگاه شاهد حضور جمع زیادی از جوانان و نخبگان کشور با ایده‌های مختلف هستیم که برخی از این ایده‌ها به محصول اولیه رسیده و به مرحله ظهور و ارائه درآمده‌اند.

عظیمی‌راد با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نیز در این نمایشگاه حضور دارد، گفت: هدف از این حضور، آشنایی با جوانان و مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری و نوآوری و کمک به اتصال آنها به فرآیند‌ها و ظرفیت‌های حمایتی کشور است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: نمایشگاه اینوتکس به‌خوبی نشان می‌دهد که کشور از ظرفیت قابل توجهی در حوزه فناوری و نوآوری برخوردار است و مجموعه‌های مختلفی از دانشگاه‌ها و فعالان این حوزه، ایده‌های ارزشمندی را ارائه کرده‌اند.

وی تأکید کرد: اگر حمایت‌های لازم از نخبگان و صاحبان ایده صورت گیرد، می‌توانیم در فعال‌تر کردن زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور و استفاده از ظرفیت جوانان، موفق‌تر عمل کنیم.

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برچسب ها: زیست بوم فناوری ، نخبگان ، علم و فناوری
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