باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش امروز در سفر به قم در گفتگو با خبرنگاران از تصویب طرح افزایش دوبرابری حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته خبر داد و آن را گامی مهم در جهت ارج‌نهادن به جایگاه معلمان و بهبود معیشت آنان در آستانه سال تحصیلی جدید عنوان کرد و گفت:بر اساس این طرح که با تأیید سازمان برنامه و بودجه همراه شده است، میانگین مبلغ حق‌التدریس هر ساعت تدریس معلمان به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: فرایندهای اجرایی و نهایی‌سازی این مصوبه در دست انجام است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

وی در ادامه از افزایش دوبرابری میانگین کارانه و حق مدیریت مدیران مدارس خبر داد و گفت:به‌منظور تشویق به استمرار خدمت فرهنگیان، پاداشی معادل یک‌ماه حقوق برای تمامی معلمان در نظر گرفته شده است. این پاداش برای همکاران شاغل در مناطق محروم، تا یک‌ونیم ماه افزایش می‌یابد تا بخشی از دشواری‌های خدمت در این مناطق جبران شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط خاص تدریس در مدارس عشایری و روستاهای صعب‌العبور، از پیش‌بینی فوق‌العاده ویژه برای این گروه از معلمان خبر داد و گفت: مراحل نهایی تصویب این فوق‌العاده در حال طی شدن است و به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات رتبه‌بندی فرهنگیان بازنشسته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مطالبات مربوط به سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌طور کامل پرداخت شده است و تلاش می‌کنیم تا پایان شهریورماه امسال، مطالبات سال ۱۴۰۳ را نیز تسویه کنیم تا بازنشستگان عزیز با خیالی آسوده‌تر سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.