باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در پنجمین هفته لیگ برتر برابر پرسپولیس به تساوی رسید تا آبی‌پوشان یک امتیاز از مهم‌ترین مسابقه فصل خود به دست بیاورند، اما نتیجه این بازی بار دیگر برخی نقاط ضعف این تیم را نمایان کرد.

استقلال در هفته‌های ابتدایی فصل نشان داده که از نظر ساختار دفاعی و حفظ نظم تیمی شرایط مناسبی دارد. با این حال، در بخش هجومی هنوز نشانه‌هایی از ناهماهنگی دیده می‌شود و آبی‌پوشان در برخی مسابقات برای رسیدن به موقعیت گل با دشواری روبه‌رو هستند.

یکی از مشکلات استقلال، فاصله میان خطوط در زمان حمله است. زمانی که توپ در اختیار آبی‌پوشان قرار می‌گیرد، در برخی دقایق تعداد بازیکنان حاضر در مناطق هجومی به اندازه‌ای نیست که فشار لازم روی خط دفاع حریف ایجاد شود.

از سوی دیگر، استقلال برای شکستن دفاع حریفان نیاز دارد تنوع بیشتری در حملات خود ایجاد کند. اتکا به حرکات انفرادی یا ارسال توپ از کناره‌ها نمی‌تواند در تمام مسابقات راه‌حل مناسبی باشد و تیم بختیاری‌زاده باید در حملات ترکیبی نیز پیشرفت کند.

بازگشت بازیکنان مصدوم می‌تواند یکی از راه‌های برطرف کردن این مشکل باشد. حضور بازیکنانی که توانایی حمل توپ، پاس در عمق و ایجاد برتری عددی در یک‌سوم هجومی را دارند، می‌تواند شرایط استقلال را در هفته‌های آینده تغییر دهد.

از طرفی، عملکرد مثبت خط دفاعی نباید باعث شود مشکلات هجومی نادیده گرفته شود. استقلال برای قرار گرفتن در جمع مدعیان قهرمانی، علاوه بر حفظ استحکام دفاعی، باید بتواند در مسابقاتی که حریف عقب می‌نشیند، راه‌های بیشتری برای گلزنی پیدا کند.

دربی ۱۰۷ در واقع یک پیام روشن برای استقلال داشت؛ این تیم ظرفیت رقابت در بالای جدول را دارد، اما برای برداشتن گام بعدی باید کیفیت بازی هجومی خود را افزایش دهد. حالا باید دید بختیاری‌زاده در هفته‌های آینده چه راهکاری برای حل این معادله پیدا خواهد کرد.