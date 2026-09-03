احمدی پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت به تمرینات گروهی استقلال بازگشته و انتظار می‌رود از هفته ششم در برنامه‌های کادر فنی این تیم قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ مهران احمدی که به دلیل مصدومیت چند دیدار اخیر استقلال را از دست داده بود، با بهبود شرایط جسمانی خود در آستانه بازگشت کامل به ترکیب آبی‌پوشان قرار گرفته است. این بازیکن در روز‌های اخیر در تمرینات گروهی استقلال حضور پیدا کرده تا برای بازگشت به شرایط مسابقه آماده شود.

با وجود رفع مصدومیت، بعید است سهراب بختیاری‌زاده در نخستین مسابقه پس از دربی ۱۰۷ از احمدی در ترکیب اصلی استفاده کند. کادر فنی استقلال ترجیح می‌دهد این بازیکن پس از طی کامل مراحل آماده‌سازی و رسیدن به شرایط مطلوب بدنی، دوباره به ترکیب تیم بازگردد.

بر این اساس، احتمال حضور مهران احمدی در ترکیب استقلال از هفته ششم لیگ برتر بیشتر است؛ جایی که این هافبک می‌تواند بار دیگر به یکی از گزینه‌های بختیاری‌زاده برای تقویت خط میانی تبدیل شود.

بازگشت احمدی در شرایطی می‌تواند خبر خوبی برای استقلال باشد که این تیم در هفته‌های ابتدایی فصل با توجه به مصدومیت برخی بازیکنان، دست کادر فنی برای ایجاد تغییرات در میانه میدان چندان باز نبوده است.

حالا با بازگشت تدریجی مصدومان، بختیاری‌زاده می‌تواند انتخاب‌های بیشتری در اختیار داشته باشد و رقابت برای حضور در ترکیب اصلی استقلال نیز افزایش پیدا کند. احمدی نیز باید در روز‌های آینده تلاش کند با رسیدن به آمادگی کامل، بار دیگر جایگاه خود را در ترکیب آبی‌پوشان به دست آورد.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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