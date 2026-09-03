باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عبداله اکبری فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع آدم ربایی در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: با انجام تحقیقات پلیسی و شناسایی مخفیگاه متهم که از اراذل و اوباش نوپدید بوده با هماهنگی دادستان در عملیاتی ضربتی این فرد دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار، افزود: با رهایی فرد ربوده شده، متهم در بازجویی فنی پلیس به بزه انتسابی و خشونت علیه فرد ربوده شده بعلت اختلافات شخصی اقرار کرد.

سرهنگ اکبری امنیت و آرامش مردم را خط قرمز پلیس اعلام کرد و افزود؛ پلیس با هرگونه قانون‌شکنی برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.

منبع:پلیس مازندران