باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -طرح ملی استعدادیابی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، با هدف کشف و پرورش استعداد‌های برتر در رشته‌های پارالمپیکی، در مجموعه ورزشی شهدای ۱۵ خرداد استان قم برگزار شد.

ابرا مصطفوی، مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون، در حاشیه این رویداد با تشریح ابعاد این برنامه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: این طرح گسترده از سال گذشته با مشارکت ۱۷ استان کشور کلید خورده است و استان قم به عنوان هفدهمین استان، پای در این عرصه گذاشته است.

وی با اشاره به آمار ثبت‌نام‌ها افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰۰ نفر در سطح کشور در سامانه استعدادیابی ثبت‌نام کرده‌اند که سهم استان قم از این تعداد، ۸۰ نفر از توان‌یابان و جانبازان است. این ورزشکاران در مرحله اولیه ثبت‌نام شرکت کرده و امروز در ۱۰ رشته ورزشی به رقابت پرداختند تا توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان قم، گفت: قم از ظرفیت و استعداد‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف ورزشی برخوردار است و ما مصمم هستیم با اجرای این طرح، چهره‌های جدیدی را به ورزش‌های پارالمپیک معرفی کنیم و زمینه‌ساز درخشش آنان در میادین ملی و بین‌المللی باشیم.