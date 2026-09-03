باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال فجرسپاسی و مس شهربابک در هفته پنجم لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور در ورزشگاه پارس شیراز و با قضاوت مسعود حقیقی به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

فجرسپاسی که با هدایت رسول خطیبی در این مسابقه به میدان آمده بود، بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۱۷ موفق شد به گل نخست مسابقه دست پیدا کند. سعید مهری روی پاس ابوالفضل موردی در موقعیت گلزنی قرار گرفت و توانست دروازه مس شهربابک را باز کند تا شاگردان خطیبی از حریف خود پیش بیفتند.

در ادامه مس شهربابک تلاش کرد گل خورده را جبران کند و حملات بیشتری روی دروازه فجرسپاسی ترتیب داد. در نهایت فشار‌های این تیم در ابتدای نیمه دوم نتیجه داد و در دقیقه ۵۱ شاهین توکلی، مدافع فجرسپاسی، به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

پس از گل تساوی، هر دو تیم برای رسیدن به گل برتری تلاش کردند، اما حملات دو تیم ثمری نداشت و در نهایت این مسابقه با نتیجه یک بر یک به پایان رسید تا فجرسپاسی و مس شهربابک امتیازات را تقسیم کنند.

فجرسپاسی با این تساوی ۷ امتیازی شد و در رده پنجم جدول قرار گرفت. مس شهربابک نیز با کسب یک امتیاز، مجموع امتیازات خود را به عدد ۴ رساند و در جایگاه پانزدهم جدول ایستاد.