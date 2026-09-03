مراسم باشکوه تشییع و تدفین پیکر مطهر سروان امیر درستی در گلزار شهدای خوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر جناب سروان امیر درستی از کارکنان خدوم تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی نزاجا که در حین انجام مأموریت مراقبت مرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، با حضور پرشور مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم شهیدپرور شهرستان خوی برگزار شد.

در این مراسم که با شکوه و معنویت خاصی در گلزار شهدای شهرستان خوی برگزار گردید، حاضران با ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، پیکر پاک وی را تا آرامگاه ابدی بدرقه کردند.

فرماندهان و کارکنان تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی نزاجا با حضور در این آیین، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا، یاد و خاطره این همکار فداکار و ایثارگر را گرامی داشتند و بر ادامه راه پرافتخار شهدای دفاع از امنیت و مرزهای مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

شهید امیر درستی با روحیه‌ای جهادی، تعهد سازمانی و احساس مسئولیت، در راه پاسداری از امنیت مرزهای کشور جان خود را تقدیم کرد و نامش در دفتر پرافتخار مدافعان امنیت ایران اسلامی جاودانه شد.

تشییع و تدفین پیکر پاک جناب سروان امیر درستی در گلزار شهدای شهرستان خوی + تصاویر

تشییع و تدفین پیکر پاک جناب سروان امیر درستی در گلزار شهدای شهرستان خوی + تصاویر

تشییع و تدفین پیکر پاک جناب سروان امیر درستی در گلزار شهدای شهرستان خوی + تصاویر

تشییع و تدفین پیکر پاک جناب سروان امیر درستی در گلزار شهدای شهرستان خوی + تصاویر

برچسب ها: تشییع شهید ، گلزار شهدا
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تشییع و تدفین پیکر پاک جناب سروان امیر درستی در گلزار شهدای شهرستان خوی + تصاویر
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تشییع و تدفین پیکر پاک جناب سروان امیر درستی در گلزار شهدای شهرستان خوی + تصاویر
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