باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - علیرضا خاکدامن، مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان برکت، با اشاره به اهمیت نمایشگاه اینوتکس اظهار کرد: اینوتکس را می‌توان جشن سالانه زیست‌بوم علم و فناوری کشور دانست؛ رویدادی که در آن استارتاپ‌ها، مجموعه‌های سرمایه‌گذاری و نهاد‌های فعال در زیست‌بوم فناوری و نوآوری گرد هم می‌آیند تا آخرین دستاورد‌ها و روند‌های این حوزه را به نمایش بگذارند.

وی افزود: حضور فعالان زیست‌بوم فناوری در اینوتکس، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور که با مسائل و چالش‌های مختلفی مواجه است، پیام روشنی دارد؛ اینکه جوانان فعال در حوزه فناوری برای آینده کشور امید و برنامه دارند و تلاش می‌کنند آینده‌ای روشن را رقم بزنند.

خاکدامن ادامه داد: مؤسسه دانش‌بنیان برکت نیز امسال با حضور مجموعه‌های مختلف زیرمجموعه خود در نمایشگاه اینوتکس شرکت کرده و دو اولویت اصلی را دنبال می‌کند.

مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان برکت گفت: نخستین اولویت ما سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌های جدیدی است که در ابتدای مسیر قرار دارند و می‌خواهند وارد زیست‌بوم دانش‌بنیان شوند و شرکت‌های دانش‌بنیان جدیدی ایجاد کنند. ما آمادگی داریم در این حوزه از ظرفیت سرمایه‌گذاری خود استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: اولویت دوم، پیگیری مأموریت‌هایی است که به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی بر عهده داریم؛ از جمله توسعه نوآوری باز و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسائل و مشکلات صنایع مرتبط با مجموعه خود.

خاکدامن با اشاره به اهمیت نوآوری اجتماعی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های امسال، استفاده از فناوری و نوآوری برای حل مسائل اجتماعی و مشکلات مناطق محروم است. در همین راستا، با مجموعه‌های مختلفی در حال همکاری، هم‌افزایی و تعریف پروژه‌های آینده هستیم.

وی تأکید کرد: تلاش ما این است که از ظرفیت زیست‌بوم فناوری و نوآوری برای حل مسائل واقعی کشور استفاده کنیم و زمینه حضور و اثرگذاری بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها را در این مسیر فراهم کنیم.

خاکدامن با اشاره به دستاورد‌های حضور مؤسسه دانش‌بنیان برکت در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ گفت: امسال در جریان برگزاری نمایشگاه، با بیش از ۱۰۰ استارتاپ جدید ارتباط برقرار کرده‌ایم و هماهنگی‌های اولیه برای بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری با این مجموعه‌ها انجام شده است.

وی افزود: امیدواریم پس از پایان نمایشگاه و انجام بررسی‌های تکمیلی، بتوانیم با بخشی از این استارتاپ‌ها همکاری‌های مشخصی در حوزه سرمایه‌گذاری تعریف کنیم.

مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان برکت با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه نوآوری اجتماعی اظهار کرد: در این حوزه نزدیک به ۷۰ طرح مختلف به ما ارائه شده است که در حال انجام ارزیابی‌های اولیه آنها هستیم و امیدواریم با هماهنگی نهاد‌های اجتماعی و بررسی قابلیت اجرای طرح‌ها، بتوانیم از ایده‌های برتر حمایت کنیم.

وی ادامه داد: مجموع بودجه طرح‌هایی که در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری در دست ارزیابی داریم، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان است.

خاکدامن همچنین درباره طرح‌های حوزه سرمایه‌گذاری اجتماعی گفت: در حال حاضر طرح‌هایی به ارزش نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان از سوی مجموعه ما در نمایشگاه حضور دارند و امیدواریم با شناسایی ایده‌های جدید، زمینه توسعه این طرح‌ها و گسترش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی را فراهم کنیم.