باشگاه خبرنگاران جوان - در سیویکمین مرحله از سلسله عملیاتهای «صاعقه»، یگانهای موشکی و پهپادی ارتش با هدف قرار دادن پایگاههای احمد جابر در کویت و المنهاد در امارات، بخشهایی از زیرساختهای نظامی آمریکا از جمله سامانههای ارتباطی، انبارهای تجهیزات، آشیانههای جنگنده و مواضع راداری را مورد حمله قرار دادند. این عملیات در ادامه حملات اخیر نیروهای مسلح ایران به مواضع آمریکا در منطقه انجام شد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است این حملات در پاسخ به حملات آمریکا و در انتقام خون قربانیان غیرنظامی انجام شده و پاسخ به هرگونه تجاوز، سخت و ویرانگر خواهد بود. استمرار این عملیاتها نشان میدهد نیروهای مسلح ایران، در کنار دفاع از مرزهای کشور، توانایی هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی آمریکا در منطقه را نیز در دستور کار دارند.