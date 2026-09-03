مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در برخی محور‌های شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران، کرج، قزوین و همچنین برخی مسیر‌های ورودی و خروجی پایتخت سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران، کرج، قزوین و همچنین برخی مسیرهای ورودی و خروجی پایتخت سنگین است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال محدوده بیلقان و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده ولی‌آباد ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده‌های مکارود، هزارچم و حدفاصل ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه ترافیک سنگین است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال نیز حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا شهرستانک با ترافیک سنگین مواجه است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده و در محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال نیز محدوده گیلاوند با ترافیک سنگین روبه‌رو است.

محرابی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم تهران ـ بومهن در محدوده پل‌های اتوبان بابایی و جاجرود خبر داد.

وی درباره وضعیت آزادراه‌های منتهی به تهران و کرج گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین حدفاصل گرم‌دره تا استاندارد و محدوده گلشهر تا حصارک و همچنین محدوده‌های گلشهر و کردان، ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، در آزادراه کرج ـ تهران نیز ترافیک سنگین در حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک جریان دارد.

محرابی‌نیا ادامه داد: در آزادراه تهران ـ ساوه حدفاصل فیروزبهـرام تا احمدآباد مستوفی و در آزادراه قم ـ تهران** حدفاصل میدان جهاد تا بهشت زهرا نیز ترافیک سنگین است.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه رشت ـ قزوین در محدوده ورودی شهر رودبار خبر داد و گفت: در محور قدیم رشت ـ قزوین در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا درباره محورهای دارای تردد روان نیز اظهار کرد: تردد در بخش‌هایی از محورهای شمالی از جمله برخی مقاطع محور چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت روان گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورها خاطرنشان کرد: محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه هستند و در برخی محورهای استان گلستان نیز بارش باران گزارش شده است؛ بنابراین رانندگان باید با توجه به شرایط جوی و افزایش حجم تردد، با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب حرکت کنند.

بر اساس اطلاعات درج‌شده در گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور غیرشریانی گنبد ـ مراوه‌تپه نیز مسدود است. همچنین محورهای چالوس، فیروزکوه و سایر محورهای شمالی در برخی مقاطع با مداخلات جوی همراه هستند و رانندگان پیش از آغاز سفر باید از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند. 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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