باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در استانهای گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی و ارتفاعات استان سمنان طی امشب خبر داد.
وی افزود:در این مناطق احتمال وقوع رگبارهای نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک وجود دارد؛ همچنین در برخی نقاط مستعد، احتمال بارش تگرگ و کاهش نسبی دما وجود دارد؛ پیشبینی میشود فعالیت این سامانه بارشی میتواند منجر به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی و آبگرفتگی معابر شود. علاوه بر این، وقوع رگبارهای شدید میتواند با ایجاد لغزندگی در محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید و اختلال در ناوگان حملونقل، جابهجایی در ترددها را به همراه داشته باشد.
او گفت: در مناطق مرتفع، احتمال وقوع صاعقه، وزش بادهای شدید، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و آسیب به درختان کهنسال و محصولات کشاورزی وجود دارد.
وی توضیح داد:برای جلوگیری از بروز حوادث، از سفرهای غیرضروری پرهیز شده و در انجام فعالیتهای طبیعتگردی، جابهجایی عشایر و پروژههای عمرانی، احتیاط کامل به عمل آید.
ضیائیان تأکید کرد: امشب در استانهای مازندران، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات مرکزی و شرقی رشتهکوه البرز نیز در برخی ساعات احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک وجود دارد. همچنین پیشبینی میشود از روز جمعه تا روز یکشنبه آینده، در ارتفاعات استانهای ساحلی دریای خزر، بارشهای پراکنده باران ادامه یابد.