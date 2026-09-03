آیین تشییع پیکرهای مطهر پنج شهید مظلوم حادثه تروریستی حمله موشکی آمریکا به مراسم عروسی در شهر کوهستک، عصر پنجشنبه در شهرستان سیریک برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تشییع پیکرهای مطهر پنج شهید مظلوم حادثه تروریستی حمله موشکی آمریکا به مراسم عروسی در شهر کوهستک، عصر پنجشنبه با حضور باشکوه علمای شیعه و اهل‌سنت، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم و مسئولان استانی و محلی در شهرستان سیریک برگزار شد.

این آیین باشکوه و حماسی از ساعت ۱۷ عصر امروز پنجشنبه از بلوار ورودی شهر بندری کوهستک آغاز شد و پیکرهای پاک شهدا بر دستان مردم داغدار اما استوار این دیار، تا گلزار مطهر شهدای شهر بدرقه شد.

کاروانی که قرار بود شامگاه سه‌شنبه، میزبان شور و شادی آغاز زندگی یک زوج جوان باشد، امروز با بدرقه‌ای آغشته به اشک و غیرت، میزبان پیکرهای مطهر پنج فرشته آسمانی (یک کودک ۴ ساله، یک نوجوان ۱۶ ساله و سه بانوی مظلوم) شد؛ عزیزانی که در جنایت ناجوانمردانه و حمله راکتی ارتش آمریکا به خاک و خون کشیده شدند.

امروز سیریک با تمام کوچه‌های داغدارش و با قلبی آکنده از درد، به استقبال این پیکرهای نورانی رفت و مردمان غیور ساحل‌نشین خلیج فارس با چشمانی اشک‌بار و مشت‌هایی گره‌کرده، فریاد زدند که خون پاک این شهدای مظلوم هرگز به هدر نخواهد رفت و این جنایت ددمنشانه در تاریخ این مرز و بوم فراموش‌شدنی نیست.

امام جمعه سیریک در این آیین که با حضور معاون استاندار هرمزگان برگزار ‌شد با اشاره به هم‌پیوستگی و عجین شدن خون شیعه و سنی در این حادثه الگوساز، تاکید کرد: دشمن زبون در جنایات خود هیچ تفاوتی میان مذاهب قائل نیست و این رویداد تلخ، وحدت ملی و همبستگی اسلامی ما را بیش از پیش مستحکم ساخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سالاری با اشاره به اهداف کور استکبار جهانی، تصریح کرد: برای دشمن خبیث، شیعه و سنی فرقی ندارد؛ چراکه بر روی راکت‌ها و موشک‌های دشمن، هیچ سنسور و شناساگری که شیعه را از اهل‌سنت تمیز دهد وجود ندارد و هدف آنان اصل اسلام و اقتدار ایران اسلامی است.

وی با اشاره به شهدای این حادثه دردناک از جمله شهید خردسال «امیرمحمد کریمی»، اظهار کرد: خون مطهر این شهدا با یکدیگر عجین و ممزوج شد؛ اگر ۱۰۰ سال برای مردم از اتحاد و انسجام سخن می‌گفتیم، به اندازه برکت خون مطهر این عزیزان اثرگذار و وحدت‌آفرین نبود.

امام جمعه سیریک با قدردانی از حضور پرشور علمای شیعه و اهل‌سنت و اقشار مختلف مردم در این آیین گفت: علمای بزرگوار و مردم شریف با حضور معنوی خود، قدم بر دیدگان مردم کوهستک و شهرستان سیریک گذاشتند و صحنه‌ای ماندگار از برادری را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام سالاری همچنین به برکات و دستاوردهای نظام مقدس اسلامی اشاره کرد و افزود: پیش از انقلاب اسلامی، نه شیعیان این‌چنین تکیه و حسینیه داشتند و نه اهل‌سنت از این میزان مکتب و مسجد برخوردار بودند؛ به برکت این نظام الهی است که امروز همه ما عزیز، باکرامت و متحد هستیم.

وی با طنین‌انداز کردن شعارهای «لبیک یا خامنه‌ای» و «مرگ بر آمریکا» در میان فریادهای استکبارزدایی تشییع‌کنندگان، خاطرنشان کرد: از خداوند متعال مسئلت داریم سزای کسانی را که در غرب آسیا طمع تجزیه و ضربه زدن به کشورمان را دارند، بدهد و بر غم و خواری آنان بیفزاید.

ارتش جنایتکار آمریکا حوالی ساعت ۲۰ سه‌شنبه شب یک مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک شهرستان سیریک(استان هرمزگان) را مورد حمله قرار داد که در این تجاوز ناجوانمردانه تاکنون پنج نفر شهید و ۶۸ نفر نیز مجروح شده‌اند که یکی از شهدای این حمله یک کودک چهار ساله است.

منبع: ایرنا