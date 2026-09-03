مصوبه صدور گواهینامه موتور برای بانوان نهایی شد/ پلیس راهور مکلف به اجراست

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اعلام نهایی شدن مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان گفت: بر اساس این مصوبه، پلیس راهور فراجا مکلف است فرایند صدور گواهینامه برای زنان را اجرایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - زهرا بهروز‌آذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اعلام نهایی شدن مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان گفت: بر اساس این مصوبه، پلیس راهور فراجا مکلف است فرایند صدور گواهینامه برای زنان را اجرایی کند؛ با این حال، با وجود حل‌وفصل تمامی ابعاد حقوقی و قانونی و اعلام موافقت اولیه، اجرای عملی این مصوبه هنوز آغاز نشده است.

او ادامه داد: مطالبات بانوان، مشکلات ترافیکی و ضرورت برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای از مهم‌ترین دلایل پیگیری این موضوع است و با رفع موانع مقطعی، این فرایند به‌زودی اجرایی شود.

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برچسب ها: صدور گواهینامه ، گواهینامه موتور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۱:۴۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
خبر خوبیه ،خانمها چه ماشین چه موتور خیلی قانونمندتر و با احتیاط و خوب رانندگی میکنن الان که گواهینامه بگیرن با اعتماد به نفس وبدون ترس میتونن موتور سواری کنن ،به نظر من خیلی خبر خوبیه ،
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
دلار هم شد ۲۲۰ هزار تومان
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
به امید خدا 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗
۸
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
الحمدالله یک به یک مشکلات جامعه دارد حل میشد
۴
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
مطمئنبی؟ امار تصادف قطعا بالا میره اخوی🤣🤣🤣
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
⁹پشت موتور هم نباید سواربشن بدون کلاه
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
🤣🤣🤣🤣
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