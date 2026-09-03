باشگاه خبرنگاران جوان - تحلیلهای منتشرشده در رسانههای آمریکایی نشان میدهد فشار اقتصادی پس از سالها تحریم، دیگر ابزار تازهای برای وادار کردن ایران به امتیازدهی نیست. به باور برخی تحلیلگران، وقتی فشار اقتصادی در سالهای گذشته نتوانسته ایران را تسلیم کند، تشدید دوباره آن نمیتواند نتیجه متفاوتی رقم بزند؛ بهویژه آنکه ایران پس از جنگ، همچنان بر مواضع خود ایستاده و آمریکا را با یک بنبست راهبردی مواجه کرده است.
در همین حال، تهدید کشورها و شرکتهای طرف معامله با ایران به حذف از نظام مبادلات دلاری، میتواند هزینههایی فراتر از تهران برای واشنگتن ایجاد کند. استفاده مداوم از تحریم و دلار بهعنوان ابزار فشار، در صورت تداوم، میتواند اعتماد شرکای اقتصادی آمریکا به این سازوکار را کاهش دهد؛ بنابراین آنچه قرار بود اهرم فشار بر ایران باشد، ممکن است به عاملی برای تضعیف جایگاه اقتصادی خود آمریکا تبدیل شود.