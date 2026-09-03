با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران، سود بازرگانی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی ۲۰ درصد کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح الزامات قانون بودجه سال جاری را به محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران ابلاغ کرد.

بر اساس این تصویب‌نامه، تبدیل پلاک مناطق آزاد به ملی (مندرج در جدول الزامات منابع قانون بودجه سال ١٤٠٥ موضوع ردیف شماره ۱-۱-۳) به جهت تسریع و ایجاد انگیزه اجرایی شدن، مشمول اعمال تخفیف ٢٠ درصدی سود بازرگانی جهت واردات خودروهای مذکور می‌شود. مفاد این مصوبه صرفا برای سال ١٤٠٥ قابل اجراست.