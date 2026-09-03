باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامیریک رئیس حفاظت محیط زیست آستارا گفت: آتشسوزی ظهر امروز در محدوده درختان دستکاشت کاج و علفزارهای پناهگاه حیاتوحش لوندویل شهرستان آستارا رخ داد و شعلههای آتش از خارج از محدوده فنسکشیشده به داخل پناهگاه سرایت کرد.
وی افزود: با حضور بهموقع نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، آتشنشانی و آتشبانان و نیروهای داوطلب مردمی، عملیات اطفای حریق در کوتاهترین زمان آغاز شد و از گسترش آتش به بخشهای حساس پناهگاه، بهویژه محدوده نگهداری مرالها (گوزن قرمز ایرانی)، جلوگیری شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا ادامه داد: آتشنشانی آستارا و لوندویل با سه دستگاه خودروی آتشنشانی و یک دستگاه تانکر ۱۰ هزار لیتری آب در محل حاضر شدند و با همکاری نیروهای محیط زیست و سایر عوامل امدادی، عملیات اطفای حریق را انجام دادند.
سلامیریک با اشاره به مهار کامل آتش اظهار کرد: بررسیهای اولیه نشان میدهد این آتشسوزی عمدی بوده است و بررسیهای کارشناسی برای شناسایی عامل یا عوامل احتمالی حادثه با استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته و سایر شواهد موجود همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه این حادثه خساراتی به پوشش گیاهی منطقه وارد کرده است، گفت: در مجموع حدود ۲ هکتار از پوشش گیاهی پناهگاه، شامل درختان کاج و تمشکزارها، دچار آسیب شد و ۷۰ اصله درخت دستکاشت کاج نیز در اثر حریق از بین رفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اقدام سریع نیروهای حاضر در محل، آتش به بخش نگهداری مرالها سرایت نکرد و آسیبی به این گونه ارزشمند وارد نشد.
وی اضافه کرد: پس از مهار شعلههای اصلی، نیروهای آتشنشانی و محیط زیست عملیات لکهگیری و خنکسازی نقاط باقیمانده را انجام دادند تا از شعلهور شدن مجدد آتش و گسترش احتمالی آن جلوگیری شود.
منبع: ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان