در پی ربایش یکی از شهروندان در منطقه کورین شهرستان زاهدان به دلیل اختلاف مالی، تلاش‌ها برای آزادی وی و بازگشت این شهروند به آغوش خانواده آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - در ادامه، با بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان، ریش‌سفیدان و بزرگان طوایف و انجام رایزنی‌های مؤثر، زمینه آزادی فرد ربوده‌شده فراهم شد.

در این راستا، حاج ابراهیم، حاج بهمن شه‌بخش و سردار سلمان اربابی گرگیج با پیگیری و میانجیگری، نقش مؤثری در حل‌وفصل موضوع و آزادی این شهروند ایفا کردند که شب گذشته آزاد و در صحت و سلامت به خانواده خود بازگشت.

فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر برخورد قانونی با هرگونه اقدام مجرمانه، استفاده از ظرفیت معتمدان و بزرگان طوایف را یکی از مؤثرترین راهکارها در حل اختلافات، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت امنیت و آرامش در جامعه می‌داند.

منبع فراجا

برچسب ها: رهایی گروگان ، فراجا
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