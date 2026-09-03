باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه، با بهرهگیری از ظرفیت معتمدان، ریشسفیدان و بزرگان طوایف و انجام رایزنیهای مؤثر، زمینه آزادی فرد ربودهشده فراهم شد.
در این راستا، حاج ابراهیم، حاج بهمن شهبخش و سردار سلمان اربابی گرگیج با پیگیری و میانجیگری، نقش مؤثری در حلوفصل موضوع و آزادی این شهروند ایفا کردند که شب گذشته آزاد و در صحت و سلامت به خانواده خود بازگشت.
فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر برخورد قانونی با هرگونه اقدام مجرمانه، استفاده از ظرفیت معتمدان و بزرگان طوایف را یکی از مؤثرترین راهکارها در حل اختلافات، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت امنیت و آرامش در جامعه میداند.
منبع فراجا