نماینده مجلس می‌گوید ترامپ اگر بگوید به تفاهم‌نامه برگردیم باید مدیریت ایران در تنگه هرمز را بپذیرد، اما ترامپ و کشور‌های عربی چنین چیزی را نمی‌خواهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا مبنی براینکه توافق با ایران برای او اهمیتی ندارد، گفت: ترامپ به توافق با ایران نیاز دارد و دارد بلوف می‌زند چون به صلح با ایران خیلی نیاز دارد.

نماینده مردم اردستان در مجلس بیان کرد: آقای ترامپ علاقه دارد که پیش از شرکت در جلسه اپک در چین که با حضور روسای جمهور چین و روسیه برگزار می‌شود مشکلش با ایران را تقریباً حل کند. من فکر می‌کنم ترامپ با این اظهارنظرها نمی‌خواهد از موضع ضعف حرف بزند و معمولاً چنین صحبت‌هایی، یک نوع جنگ روانی، جنگ شناختی و جنگ تبلیغاتی است و چون آمریکا در میدان نتوانسته به پیروزی دست پیدا کند بی‌علاقه نیست که این را در گفتار بیان کند.

بخشایش در پاسخ به این سوال که اگر ترامپ به‌دنبال بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است پس چرا هیچ اقدامی برای بازگشت به آن نمی‌کند، اظهار کرد: اگر ترامپ پالس بازگشت به تفاهم را بدهد، برای او می‌شود موضع ضعف، چون ترامپ خودش را ابرقدرت می‌داند و نمی‌خواهد در موضع ضعف باشد و همان چیزی که به پاکستانی‌ها و قطری‌ها می‌گوید که بروید با ایران مذاکره کنید تا به تفاهم برگردند به این دلیل است که برای ترامپ دو چیز اهمیت دارد یکی اینکه بتواند به یک پیروزی تبلیغاتی دست پیدا کند و بگوید من در جنگ با ایران پیروز شدم و نفت سهل و آسان از تنگه هرمز عبور می‌کند لذا این دو مورد را می‌خواهد، اما اگر بگوید برگردیم به تفاهم‌نامه به این معناست که مدیریت ایران در تنگه هرمز باید تصویب شود، اما ترامپ و کشورهای عربی چنین چیزی را نمی‌خواهند.

این نماینده مجلس می‌گوید اینکه آمریکایی‌ها می‌گویند که خیلی راحت در تنگه هرمز نفت‌ جابه‌جا می‌شود یک جنگ روانی است. مگر می‌شود یک تنگه که صدها سال نفت از آن عبور کرده، به راحتی جایگزین شود؟، اما یادتان باشد، در هر پدیده‌ای که تهدید است، فرصت هم وجود دارد و وقتی تنگه‌ هرمز را می‌بندند، کشورها به فکر جایگزین می‌افتند مثلا عراق به سوریه فکر می‌کند و یا امارات به این فکر می‌کند که در زمین لوله بگذارد، اما لوله‌گذاری سه الی چهار سال طول می‌کشد و هزینه‌ زیادی دارد یعنی اگر یک بشکه نفت در تنگه هرمز ۱۰ دلار هزینه داشته باشد، هزینه آن با لوله‌گذاری در زمین ۲۰ دلار می‌شود لذا هیچ آدم عاقلی نیست که ۲۰ دلار را بگیرد و ۱۰ دلار را رها کند، اما این کار را می‌کنند که مقامات ایرانی را تحریک کنند که شما دارید کاری می‌کنید که تنگه‌ هرمز بر ضد خودش تبدیل شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: درخصوص اینکه آمریکا می‌گوید نفتکش‌ها از تنگه هرمز عبور می‌کنند، اما ایران می‌گوید بسته است باید گفت نفت از تنگه خارج می‌شود، اما بشکه‌های کشتی‌های کوچولو را به کشتی‌های بزرگ می‌رسانند. یادتان باشد، باید روزانه ۳۰ میلیون بشکه نفت از تنگه‌ هرمز رد می‌شد، اما اگر الان ۵ میلیون، ۶ میلیون، هفت میلیون تا ۱۰ میلیون هم برود، آمریکا باز هم به هدفش نمی‌رسد. 

برچسب ها: تنگه هرمز ، دونالد ترامپ ، جنگ با آمریکا
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