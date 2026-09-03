باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بیرانوند، مدیرکل شیلات لرستان، با اشاره به اجرای طرح بازسازی ذخایر آبزیان در منابع آبی استان اظهار کرد: در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان و حمایت از صیادان بومی، ۲۰۰ هزار قطعه بچهماهی در رودخانهها و آبهای پشت سدهای لرستان رهاسازی خواهد شد.
وی افزود: اجرای این طرح از منابع آبی مختلف استان آغاز شده و در نخستین مرحله، ۵۰ هزار قطعه بچهماهی در سد هاله شهرستان کوهدشت رهاسازی شده است.
مدیرکل شیلات لرستان هدف از اجرای این طرح را تقویت ذخایر آبزیان و کمک به پایداری جمعیت ماهیان در منابع آبی استان عنوان کرد و گفت: بازسازی ذخایر یکی از برنامههای مهم شیلات برای حفظ ظرفیتهای طبیعی آبزیان و جلوگیری از کاهش جمعیت گونههای بومی است.
بیرانوند با اشاره به اهمیت حفاظت از گونههای بومی آبزیان ادامه داد: گونههای بومی موجود در رودخانههای لرستان شناسایی شدهاند و برنامههای رهاسازی با توجه به ظرفیت منابع آبی و شرایط زیستمحیطی استاندنبال میشود.
وی تأکید کرد: توجه به گونههای بومی علاوه بر اهمیت زیستمحیطی، برای حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان نیز ضروری است و میتواند به پایداری اکوسیستمهای آبی استان کمک کند.
مدیرکل شیلات لرستان همچنین از اجرای برنامهای گستردهتر برای بازسازی ذخایر آبزیان خبر داد و گفت: سالانه یک میلیون قطعه بچهماهی در رودخانههای استان رهاسازی میشود که این اقدام در راستای تقویت ذخایر طبیعی و حمایت از فعالیت صیادان بومی انجام خواهد شد.
بیرانوند افزود: منابع آبی لرستان از ظرفیت مناسبی برای زیست آبزیان برخوردارند و استفاده اصولی از این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی برای حفظ ذخایر و جلوگیری از کاهش جمعیت گونههای بومی است.
وی خاطرنشان کرد: تداوم رهاسازی بچهماهیان در منابع آبی استان، در کنار اقدامات حفاظتی و مدیریت صحیح منابع، میتواند زمینهساز تقویت ذخایر آبزی، حفظ تنوع زیستی و حمایت از معیشت جوامع محلی و صیادان بومی باشد.
بر اساس این گزارش، طرح رهاسازی بچهماهیان در منابع آبی لرستان با هدف بازسازی ذخایر و تقویت جمعیت آبزیان در حال اجراست و رهاسازی ۵۰ هزار قطعه در سد هاله کوهدشت، نخستین مرحله از برنامه ۲۰۰ هزار قطعهای امسال به شمار میرود.