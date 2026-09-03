بر اساس سازوکار ابلاغی وزارت نیرو، استفاده‌کنندگان غیرمجاز از شبکه برق، علاوه بر جرایمی که در قانون لحاظ شده، به مدت یک سال از یارانه انرژی محروم می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - توانیر اعلام کرد: بر اساس سازوکار ابلاغی وزارت نیرو، استفاده‌کنندگان غیرمجاز از شبکه برق، از جمله استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز، دستکاری‌کنندگان کنتور، استفاده‌کنندگان از انشعابات غیرمجاز و مصرف‌کنندگان برق خارج از مجوز، علاوه بر جرایمی که در قانون لحاظ شده، به مدت یک سال از یارانه انرژی محروم می‌شوند.

 بهای برق مصرفی این مشترکان، پس از تشخیص تخلف، به مدت یک سال بر مبنای تعرفه آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد.

هدف از این اقدام، عدالت در توزیع انرژی، صیانت از حقوق مردم و مشترکان قانونمند و پایداری شبکه برق و برخورد قاطع با سوداگران انرژی است.

برچسب ها: یارانه انرژی ، مصرف برق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
لطفا اینها را هم که چند کیلومتر لوله میکشن از پالایشگاه تا هزاران لیتر سوخت را قاچاق کنند به شهرداری منطقه بگین جلوی کارشون را بگیرن .مگه لوله کشیدن برا قاچاق مجوز نمیخواد.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
برای یک انشعاب برق 25 امپر در روستا باید نزدیک به هفتاد هشتاد میلیون هزینه کنی بعد میخوان اقتصاد روستا و وصع کشور درست بشه هر روز بدتر از دیروز
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
دیگه توان نیست پول آب برق گاز پرداخت کنم‌
۰
۲
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