باشگاه خبرنگاران جوان - توانیر اعلام کرد: بر اساس سازوکار ابلاغی وزارت نیرو، استفاده‌کنندگان غیرمجاز از شبکه برق، از جمله استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز، دستکاری‌کنندگان کنتور، استفاده‌کنندگان از انشعابات غیرمجاز و مصرف‌کنندگان برق خارج از مجوز، علاوه بر جرایمی که در قانون لحاظ شده، به مدت یک سال از یارانه انرژی محروم می‌شوند.

بهای برق مصرفی این مشترکان، پس از تشخیص تخلف، به مدت یک سال بر مبنای تعرفه آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد.

هدف از این اقدام، عدالت در توزیع انرژی، صیانت از حقوق مردم و مشترکان قانونمند و پایداری شبکه برق و برخورد قاطع با سوداگران انرژی است.