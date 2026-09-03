باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان زرقان گفت: در پی دریافت نیابت قضایی مبنی بر اینکه دو نفر در شهرستان شادگان از توابع استان خوزستان، نقش اصلی را در ربایش پسربچه‌ای چهار ساله داشته و به استان فارس متواری شده‌اند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

او با بیان اینکه متهمان در منزلی در اطراف شهر زرقان مخفی شده بودند افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی دقیق مخفیگاه متهمان، با همراهی تیمی از کارکنان انتظامی شهرستان شادگان به محل اعزام شدند و در یک عملیات غافلگیرانه، هر دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی زرقان گفت: پس از استعلام از سامانه‌های پلیس آگاهی مشخص شد یکی از متهمان دارای سابقه قتل عمد در شهرستان خرمشهر است و به عنوان محکوم متواری تحت تعقیب بوده است.

سرهنگ میرزایی ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان، تصریح کرد: از همشهریان درخواست می‌شود از اجاره دادن منازل به‌صورت روزانه و ساعتی به افراد ناشناس و غریبه خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

او گفت: پرونده این متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه و سیر مراحل قانونی، جهت پیگیری‌های قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

منبع: پلیس فارس