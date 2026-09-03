بقایی: ضربات دفاعی ایران منحصرا علیه اهداف نظامی بوده است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی با اشاره به اینکه بر خلاف آمریکا که حمله به اهداف غیرنظامی را تبدیل به الگوی ثابت جنگ‌های غیرقانونی خود کرده است گفت: ضربات دفاعی ایران منحصرا علیه اهداف نظامی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به سند ثبت‌شده توسط قطر در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور (ITU) که در آن تاکید شده ضربات دفاعی ایران، فقط متوجه پایگاه‌های نظامی آمریکا بوده است، نوشت: دولت قطر در سندی رسمی که به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) ارائه کرده، تائید کرده است که حملات دفاعی ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاک قطر منحصرا «متوجه تأسیسات نظامی آمریکا بوده است. [...] و هیچ منطقه غیرنظامی هدف قرار نگرفته است.

بقائی افزود: تنها استثنایی مورد ادعای قطر، حمله به یک تأسیسات گازی در ۱۸ مارس بوده است. اما در این مورد هم باید در نظر داسته باشیم که آن تأسیسات در آن زمان در خدمت عملیات‌های تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: این واقعیت، یعنی دقت و مراقبت ایران در تعیین اهداف مورد حمله را مقایسه کنید با عملکرد آمریکا در حملات مکرر به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی؛ مدارس، بیمارستان‌ها، مناطق مسکونی، مراسم عروسی، پل‌ها و موارد دیگر.

وی تاکید کرد: تفاوت عظیمی وجود دارد میان ملتی متمدن که اهمیت پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی - حتی در دشوارترین شرایط - را آموخته است و حاکمان جنگ‌طلبی که در قدرت‌نمایی‌های خود، هیچ اصل قانونی یا قاعده‌ اخلاقی را رعایت نمی‌کنند.

برچسب ها: جنایت جنگی ، جنایات آمریکا
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