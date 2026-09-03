باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به دهلی که به دعوت مقامات عالی هند صورت گرفته است، امشب به وقت محلی، با علمای اسلامی و بزرگان ادیان کشور هند دیدار کرد.
این دیدار با استقبال گسترده علمای هندی مواجه شد؛ به طوریکه ظرفیت سالن محل برگزاری دیدار در همان نخستین دقایق شروع مراسم، تکمیل شد و سایرین در سالنهای مجاور مستقر شدند. همچنین تعداد زیادی از رسانههای هندی نیز این دیدار را پوشش خبری دادند.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار صمیمانه، ضمن خرسندی از سفر خود به هند و دیدار با علما و اعاظم دینی و مذهبی این کشور، اظهار کرد: مردم آزاده و علمای بزرگ هندی در مراسم گرامیداشت امام شهید، خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) چه در ایالتهای مختلف کشور هند و چه در ایران، حضوری چشمگیر و ارزنده داشتند؛ بر همین اساس، قدردان مردم هند و علمای دینی بزرگ این کشور هستم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به شکوهمندی مراسمات تشییع و تدفین امام شهید، بیان داشت: همه حاضران در مراسمات تشییع و تدفین امام خامنهای شهید، گواهی میدهند که یک جریان و خیزش عظیم و فوقالعاده مردمی و تمدنی، رهبر شهید ایران اسلامی را بدرقه کردند؛ اعاظم هندی نیز که در این مراسمات حضور داشتند، این گزاره را تصدیق میکنند.
رئیس عدلیه در ادامه عنوان کرد: من سلام گرم رهبری معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را به شما مردم و علمای بزرگ هندی ابلاغ میکنم و از طرف ایشان، صمیمانهترین قدردانیها را از شما بواسطه حضور پرشور و شعور در مراسمات گرامیداشت امام شهید، دارم.
قاضیالقضات با اشاره به آیه کریمه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَیٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا» خاطرنشان کرد: منطبق با نص صریح آیات قرآن، خداوند این ظرفیت را در انسان نهاده که به اعلیعلیین نائل شود؛ از سویی دیگر همین انسان به سبب جهات خاکی و دنیوی، بعضاً ظلوم و عنود و کَنود و جهول میشود و از حیوان نیز پستتر میگردد.
محسنیاژهای در ادامه سخنانش به سابقهی ضداستعماری ملت هند گریزی زد و اظهار کرد: بالغ بر ۷۰ سال از استقلال هند عزیز، این سرزمین ریشهدار و دارای تمدن میگذرد؛ شما هندیها چه سختیها و صعوبتها متحمل شدید تا طمع استقلال و رهایی از یوغ ستمکاران و استعمارگران را چشیدید. ایران اسلامی نیز طی ۴۸ سال اخیر برای رسیدن به قلهی استقلال و عزت و حریّت، بهترین فرزندان خود را تقدیم کرده است و ما نیز چون شما برای غلبه بر مستکبران و طواغیت، خون دلها خوردهایم و رنج فراوان بردهایم.
رئیس قوه قضاییه، ایران اسلامی را ضدسلطهترین کشور دنیا دانست و بیان داشت: ایران اسلامی ثمرات جهاد حدود ۴۸ ساله خود در برابر مستکبران و طواغیت عالم را دیده و نصرت الهی شامل حالش شده است و اکنون تنها کشوری است که سرافرازانه، پنجه در پنجه مستکبرترین مستکبران یعنی آمریکای قلدر و جهانخوار انداخته است و این قدرت سلطهگر و متجاوز را مُنهزم کرده است. ایران در راستای اهداف مقدس خود برای آزادی انسانها و انسانیت از یوغ استکبار، همچنان مجاهدت میکند و به آمریکای جهانخوار با صدای رسا «نه» میگوید.
رئیس دستگاه قضا گفت: ایران اسلامی صلحطلب و عدالتگستر است و آرامش و آسایش همه بشریت را در جهانی بدون تبعیض و استثمار و استعمار، طلب میکند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه ملت ایران بر اساس آموزههای قرآن کریم و سیره پیامبر عظیمالشأن اسلام، هیچگاه زیر بار ظلم و زور نخواهد رفت، گفت: فرهیختگان و رهبران ادیان مختلف باید برای برقراری صلح، عدالت و آرامش پایدار در جهان با یکدیگر همکاری کنند.
رئیس عدلیه عنوان کرد: ایران با آموزههایی که از قرآن کریم و از پیامبر عظیمالشأن اسلام، اسوه عدالت و فضائل اخلاقی، آموخته است، به هیچ وجه زیر بار ظلم و زور نرفته و نخواهد رفت.
قاضیالقضات در ادامه با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خاطرنشان کرد: در جریان تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی به ایران اسلامی، کودکان بسیاری در یک مدرسه هدف حمله قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. این کودکان معصوم در این تجاوز وحشیانه ارباً اربا شدند. حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، یک جنایت جنگی آشکار بود؛ کارشناسان سازمان ملل نیز این مدرسه را یک مرکز آموزشی غیرنظامی توصیف کرده و خواستار بررسی مستقل حمله شدهاند.
محسنی اژهای در ادامه با طرح چند سؤال از وجدانهای بیدار جهانی، گفت: آیا یک مدرسه و یک دبستان که محل حضور کودکان است، باید هدف بمبهای سنگین و موشکهای قدرتمند قرار گیرد؟ کودکان این مدرسه بهگونهای به شهادت رسیدند که حتی شناسایی بسیاری از پیکرهای آنان امکانپذیر نبود و خانوادهها برای شناسایی فرزندان خود ناچار به انجام آزمایشهای تخصصی و آزمایشهای دیانای شدند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصاویر، کیفهای مدرسه و نقاشیهای کودکانه دانشآموزان شهید، گفت: این تصاویر نشان میدهد که چگونه کودکان بیگناه قربانی جنگ شدند؛ کودکانی که حقیقتاً مظلومترین مظلومان بودند و قربانی جنایتکاری آمریکاییها و صهیونیستهای درنده شدند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این تنها گوشهای از جنایتهایی بود که در جریان تجاوزات علیه ایران رخ داد و دهها مدرسه، بیمارستان، مراکز فرهنگی و زیرساختهای ملی و مذهبی نیز هدف تجاوز آمریکا و رژیم صهیونسیتی قرار گرفتند؛ در حالی که بر اساس موازین بینالمللی، اماکن غیرنظامی از حمایتهای ویژه حقوق بشردوستانه برخوردار هستند و منع حمله به آنها، صراحت قانونی جهانی دارد. این خیزش عظیم مردمی در بدرقه امام شهید، مُنبعث از آن بود که ایشان عمر خود را در راه مجاهدت برای اعتلا و اعتزاز اسلام و انسانیت و آزادگی، سپری کرد و در پایان، در همین صراط مستقیم، به فیض شهادت نائل آمد.
رئیس عدلیه در ادامه عنوان کرد: من سلام گرم رهبری معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را به شما مردم و علمای بزرگ هندی ابلاغ میکنم و از طرف ایشان، صمیمانهترین قدردانیها را از شما بواسطهی حضور پرشور و شعور در مراسمات گرامیداشت امام شهید، دارم.
قاضیالقضات با اشاره به آیه کریمه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَیٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا» خاطرنشان کرد: منطبق با نص صریح آیات قرآن، خداوند این ظرفیت را در انسان نهاده که به اعلیعلیین نائل شود؛ از سویی دیگر همین انسان به سبب جهات خاکی و دنیوی، بعضاً ظلوم و عنود و کَنود و جهول میشود و از حیوان نیز پستتر میگردد.
محسنیاژهای در ادامه سخنانش به سابقهی ضداستعماری ملت هند گریزی زد و اظهار کرد: بالغ بر ۷۰ سال از استقلال هند عزیز، این سرزمین ریشهدار و دارای تمدن میگذرد؛ شما هندیها چه سختیها و صعوبتها متحمل شدید تا طمع استقلال و رهایی از یوغ ستمکاران و استعمارگران را چشیدید. ایران اسلامی نیز طی ۴۸ سال اخیر برای رسیدن به قلهی استقلال و عزت و حریّت، بهترین فرزندان خود را تقدیم کرده است و ما نیز چون شما برای غلبه بر مستکبران و طواغیت، خون دلها خوردهایم و رنج فراوان بردهایم.
رئیس قوه قضاییه، ایران اسلامی را ضدسلطهترین کشور دنیا دانست و بیان داشت: ایران اسلامی ثمرات جهاد حدود ۴۸ ساله خود در برابر مستکبران و طواغیت عالم را دیده و نصرت الهی شامل حالش شده است و اکنون تنها کشوری است که سرافرازانه، پنجه در پنجه مستکبرترین مستکبران یعنی آمریکای قلدر و جهانخوار انداخته است و این قدرت سلطهگر و متجاوز را مُنهزم کرده است. ایران در راستای اهداف مقدس خود برای آزادی انسانها و انسانیت از یوغ استکبار، همچنان مجاهدت میکند و به آمریکای جهانخوار با صدای رسا «نه» میگوید.
رئیس دستگاه قضا گفت: ایران اسلامی صلحطلب و عدالتگستر است و آرامش و آسایش همه بشریت را در جهانی بدون تبعیض و استثمار و استعمار، طلب میکند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه ملت ایران بر اساس آموزههای قرآن کریم و سیره پیامبر عظیمالشأن اسلام، هیچگاه زیر بار ظلم و زور نخواهد رفت، گفت: فرهیختگان و رهبران ادیان مختلف باید برای برقراری صلح، عدالت و آرامش پایدار در جهان با یکدیگر همکاری کنند.
رئیس عدلیه عنوان کرد: ایران با آموزههایی که از قرآن کریم و از پیامبر عظیمالشأن اسلام، اسوه عدالت و فضائل اخلاقی، آموخته است، به هیچ وجه زیر بار ظلم و زور نرفته و نخواهد رفت.
قاضیالقضات در ادامه با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خاطرنشان کرد: در جریان تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی به ایران اسلامی، کودکان بسیاری در یک مدرسه هدف حمله قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. این کودکان معصوم در این تجاوز وحشیانه ارباً اربا شدند. حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، یک جنایت جنگی آشکار بود؛ کارشناسان سازمان ملل نیز این مدرسه را یک مرکز آموزشی غیرنظامی توصیف کرده و خواستار بررسی مستقل حمله شدهاند.
محسنی اژهای در ادامه با طرح چند سؤال از وجدانهای بیدار جهانی، گفت: آیا یک مدرسه و یک دبستان که محل حضور کودکان است، باید هدف بمبهای سنگین و موشکهای قدرتمند قرار گیرد؟ کودکان این مدرسه بهگونهای به شهادت رسیدند که حتی شناسایی بسیاری از پیکرهای آنان امکانپذیر نبود و خانوادهها برای شناسایی فرزندان خود ناچار به انجام آزمایشهای تخصصی و آزمایشهای دیانای شدند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصاویر، کیفهای مدرسه و نقاشیهای کودکانه دانشآموزان شهید، گفت: این تصاویر نشان میدهد که چگونه کودکان بیگناه قربانی جنگ شدند؛ کودکانی که حقیقتاً مظلومترین مظلومان بودند و قربانی جنایتکاری آمریکاییها و صهیونیستهای درنده شدند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این تنها گوشهای از جنایتهایی بود که در جریان تجاوزات علیه ایران رخ داد و دهها مدرسه، بیمارستان، مراکز فرهنگی و زیرساختهای ملی و مذهبی نیز هدف تجاوز آمریکا و رژیم صهیونسیتی قرار گرفتند؛ در حالی که بر اساس موازین بینالمللی، اماکن غیرنظامی از حمایتهای ویژه حقوق بشردوستانه برخوردار هستند و منع حمله به آنها، صراحت قانونی جهانی دارد.
رئیس عدلیه در ادامه به جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: زمانی که جنایتهای گسترده و سازمانیافته علیه مردم غزه رخ داد و زنان و کودکان بسیاری به خاک و خون کشیده شدند و شمار زیادی از مردم مجبور به ترک خانههای خود شدند، اگر سازمانهای بینالمللی و انسانهای آزاده جهان در برابر این جنایتها میایستادند، امروز متجاوزان به خود اجازه نمیدادند به کشور دیگری تجاوز کنند و به جنایات خود افتخار ورزند.
قاضیالقضات افزود: بیتفاوتی جامعه جهانی در برابر جنایت و تجاوزات آمریکاییها و صهیونیستها به ملل آزاده و مستقل، زمینه را برای تکرار این قبیل جنایات فراهم میکند و اگر در برابر این اقدامات ایستادگی نشود، ممکن است در آینده کشورهای دیگری نیز هدف تجاوز قرار گیرند.
محسنیاژهای خطاب به فرهیختگان و رهبران ادیان مختلف در هند گفت: بیایید همه دست به دست هم دهیم تا برای برقراری صلح جهانی، آرامش، عدالت، رفاه و پیشرفت برای همه انسانها تلاش کنیم.اگر ملتها و رهبران ادیان مختلف با یکدیگر همفکری و همکاری کنند، عدهای قدرتطلب و مستکبر نمیتوانند یک روز به عراق، روز دیگر به افغانستان، لبنان، غزه و ایران حمله کنند و در آینده کشورهای دیگری را نیز هدف قرار دهند. باید با همفکری و همکاری در برابر متجاوزان ایستادگی کنیم تا تجاوزگران سر جای خود نشانده شوند و صلح و آرامش پایدار در سراسر جهان برقرار شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش با قدردانی از حاضران در این نشست، گفت: امیدواریم این نشستها به برکت خداوند برای دو کشور ایران و هند و بلکه برای مسلمانان و همه انسانها، مفید و منشأ خیر و برکت باشد.
منبع: قوه قضاییه