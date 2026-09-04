باشگاه خبرنگاران جوان - حسن چتربحری، متولد ۱۳۳۹ و اهل تبریز بود؛ جوانی که در ۱۵ خرداد ۱۳۶۲ از طریق لشکر ۲۱ پیاده حمزه سیدالشهدا (ع) راهی جبهه شد و سرانجام در ۲۶ اسفند ۱۳۶۳ در جریان عملیات بدر در منطقه جزیره مجنون، در درگیری با دشمن به شهادت رسید و پیکرش مفقود شد.

سال‌ها از آخرین نشانی حسن گذشت و خانواده او در بی‌خبری، چشم‌انتظار خبری از عزیزشان ماندند؛ انتظاری که با گذر زمان پایان نیافت و سرنوشت این خانواده را سال‌ها با دلتنگی و امید گره زد.

پدر و مادر حسن سال‌ها چشم به راه بازگشت فرزندشان بودند، اما پیش از آنکه راز سرنوشت او آشکار شود، از دنیا رفتند و نتوانستند خبر شناسایی فرزندشان را بشنوند.

با این حال، انتظار در خانواده پایان نیافت و دختر و پسر حسن سال‌های فراق پدر را پشت سر گذاشتند تا سرانجام نشانی از او پیدا شود؛ نشانی که پس از چهار دهه، در ارتفاعات بازی‌دراز آشکار شد.

پیکر حسن پس از سال‌ها و در جریان عملیات تفحص کشف و در دوم اردیبهشت ۱۳۹۰ به عنوان شهید گمنام در یادمان شهدای بازی‌دراز به خاک سپرده شد.

سال‌ها بعد، با انجام آزمایش‌های ژنتیکی و تطبیق نمونه DNA خانواده با نمونه موجود در بانک ژنتیک شهدای گمنام، هویت این شهید شناسایی شد و مشخص شد پیکری که سال‌ها در بازی‌دراز آرام گرفته، متعلق به حسن چتربحری است.

هویت شهید پس از ۴۲ سال شناسایی شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سرپل‌ذهاب گفت: هویت یکی از شهدای گمنام مدفون در یادمان شهدای بازی‌دراز پس از ۴۲ سال و با انجام آزمایش DNA شناسایی شد و خانواده شهید «حسن چتربحری» در آیینی معنوی در جوار مزار پدر شهیدشان حضور یافتند.

عبدالی افزود: پس از گذشت ۴۲ سال و شناسایی هویت این شهید عزیز، خانواده وی در ارتفاعات بازی‌دراز و در جوار مزار فرزند شهیدشان حضور یافتند و لحظات ناب و اثرگذاری رقم خورد.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری سرپل‌ذهاب اظهار کرد: این دیدار، تجلی صبر، ایثار و استقامت خانواده‌های معظم شهدا و یادآور عظمت فداکاری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است.

عبدالی ادامه داد: در این آیین معنوی، خانواده شهید حسن چتربحری پس از سال‌ها دوری و بی‌خبری، با حضور در یادمان شهدای بازی‌دراز مزار پدر خود را زیارت کردند؛ دیداری که با اشک شوق، دلتنگی و حسرت سال‌های فراق همراه بود.

۴۲ سال بعد؛ دختر و پسری بر مزار پدر

امروز، اما دختر و پسر حسن پس از ۴۲ سال به بازی‌دراز آمده‌اند؛ نه برای بازگرداندن پدر به خانه، بلکه برای ایستادن در کنار مزاری که سال‌ها، بی‌آنکه بدانند، پدرشان را در خود جای داده بود.

در ارتفاعات بازی‌دراز، جایی که سال‌ها نام یک شهید گمنام بر مزارش بود، این بار دختر و پسر با نام پدرشان ایستادند؛ دیداری آمیخته با اشک شوق، دلتنگی و حسرت سال‌هایی که گذشته است.

برای آنان، این دیدار پایان یک انتظار طولانی بود؛ انتظاری که پدر و مادر آغاز کرده بودند و فرزندان ادامه داده بودند.

یادمان شهدای بازی‌دراز در شهرستان سرپل‌ذهاب، یکی از یادمان‌های مهم دفاع مقدس در غرب کشور است که هر ساله میزبان کاروان‌های راهیان نور و زائران شهدا از سراسر کشور است.

اما این بار بازی‌دراز شاهد روایتی متفاوت بود؛ روایت خانواده‌ای که پس از چهار دهه، نشانی پدر را در همان سرزمینی پیدا کردند که سال‌ها پیش پیکر او را به عنوان شهیدی گمنام در خود جای داده بود.

در این آیین، حجت‌الاسلام حسین سلیمی، امام جمعه سرپل‌ذهاب، جمعی از مسئولان شهرستان و کاروان‌های راهیان نور حضور داشتند و خانواده شهید در کنار مزار پدرشان به یاد سال‌های دوری و انتظار نشستند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب، در این آیین بازی‌دراز را «خانقاه عرفان و میعادگاه مردان خدا» دانست و گفت: اینجا همان جایی است که مردان خدا جانانه پای عهد خود با پروردگار ایستادند و تا آخرین قطره خون از اسلام، انقلاب و ولایت دفاع کردند.

حجت الاسلام حسین سلیمی با گرامیداشت مقام شهید و تجلیل از خانواده شهید افزود: پس از سال‌ها گمنامی، امروز هویت این شهید عزیز آشکار شد، اما شهدا هیچ‌گاه گمنام نیستند؛ چراکه نام آنان در آسمان‌ها و قلب‌های مردم ماندگار است.

وی اخلاص و استقامت را از مهم‌ترین درس‌های مکتب شهدا عنوان کرد و گفت: شهدا جز رضای خدا را ندیدند و تا آخرین نفس پای عهد الهی و آرمان‌های خود ایستادند.

سلیمی تأکید کرد: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور ثمره خون پاک شهیدانی است که در میدان ایستادند و تسلیم نشدند و رسالت امروز ما ادامه همین راه نورانی است.

بازی‌دراز تنها یک ارتفاع تاریخی در غرب سرپل‌ذهاب نیست؛ اینجا سال‌هاست روایتگر نام‌هایی است که بخشی از تاریخ دفاع مقدس را ساخته‌اند. حالا نام حسن چتربحری نیز به این روایت پیوند خورده است؛ شهیدی که سال‌ها در شمار گمنامان بود و سرانجام هویت او از دل آزمایش‌های ژنتیکی آشکار شد.

جنگ برای بسیاری با پایان نبرد و خاموش شدن صدای گلوله تمام می‌شود، اما برای خانواده‌هایی مانند خانواده حسن، جنگ شکل دیگری دارد؛ سال‌ها انتظار برای یک خبر، یک نشانی و یک مزار.

پدر و مادر حسن چشم‌انتظار ماندند و رفتند، اما انتظارشان در خانواده ادامه یافت تا دختر و پسرشان پس از ۴۲ سال به بازی‌دراز برسند و کنار مزار پدر بایستند؛ جایی که سال‌ها پیش یک شهید گمنام آرام گرفته بود و حالا نام «حسن چتربحری» بر آن نشسته است.

برای خانواده‌های شهدای گمنام و جاوید الاثر، جنگ با پایان عملیات تمام نمی‌شود. گاهی جنگ در سکوت یک خانه، در قاب عکس یک جوان، در خاطرات پدر و مادر و در پرسش‌های فرزندانی ادامه پیدا می‌کند که پدر را نه در خانه، بلکه در یک قاب عکس و خاطره می‌شناسند.

در روز‌هایی که خبر جنگ بار دیگر خاطره سال‌های دفاع مقدس را زنده کرده است، دیدار خانواده شهید چتربحری در بازی‌دراز یادآور بخش دیگری از حقیقت جنگ است؛ حقیقتی که در آن، صبر خانواده‌ها نیز بخشی از روایت سال‌های دفاع و مقاومت شده است.

۴۲ سال برای یک خانواده فقط گذر زمان نیست؛ چهار دهه دلتنگی، امید، جست‌و‌جو و انتظار است؛ انتظاری که از پدر و مادر به فرزندان رسید تا سرانجام با پیدا شدن یک نام و یک مزار، بخشی از این قصه به پایان برسد.

حضور خانواده شهید چتر بحر در اجتماع تحت منتقمون

خانواده شهید والامقام ارتش، «حسن چتر بحر»، پس از ۴۲ سال چشم‌انتظاری امشب در یکصد و شصت و هشتمین اجتماع مردمی «نحنُ المنتقمون» سرپل‌ذهاب حضور یافتند و با استقبال و همدردی مردم شهیدپرور این شهرستان رو‌به‌رو شدند.

شهیدی که سال‌ها در گمنامی آرمیده بود، امروز بار دیگر نامش در میان مردم طنین‌انداز شد؛ مردمی که در کنار خانواده او ایستادند تا یادآور شوند نام شهدا در حافظه این سرزمین زنده است و راهشان همچنان ادامه دارد.

عملیات ظفرمند «بازی دراز» در اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ از سوی رزمندگان سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی تیزپروازان هوانیروز کرمانشاه که در راس آنان خلبان شهید شیرودی حضور داشت، انجام شد.

منبع: ایرنا