باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پایان رافت پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: بعد از مدت‌ها دربی، بازی زیبا و قشنگی شد و هر ۲ تیم برای بردن به زمین مسابقه آمدند و هیچ کدام بسته بازی نکردند و ۹۰ دقیقه روی دروازه یکدیگر داشتند حمله می‌کردند. به هر حال هر ۲ تیم می‌توانستند برنده این بازی شوند، اما در نهایت بازی مساوی شد و همه هم راضی بودند.

یاسر آسانی در بازی دربی خطرناک ظاهر شد

رافت درباره اینکه عقب نشینی پرسپولیس بعد از زدن گل اول را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: نه، به نظرم عقب نشینی نکرد و شرایط بازی این طوری بود. استقلالی‌ها بعد از دریافت گل تعویض کردند و کوشکی که سمت چپ بود به بیرون رفت و اسلامی وارد زمین مسابقه شد و او به عمق خط دفاعی رفت و پاس گل به یاسر آسانی داد و او هم بازیکن حرفه‌ای است و توپ را تبدیل به گل کرد. در کل بازی خوبی بود. آسانی در این بازی خطرناک ظاهر شد و او به همراه حردانی حملاتی از سمت چپ انجام داد.

آنالیزور و مربیان پرسپولیس برنامه‌ای نداشتند

او ادامه داد: من فکر می‌کنم آنالیزور و مربیان پرسپولیس برنامه‌ای نداشتند تا حملات سمت چپ را خنثی کنند و نقطه اتکای استقلال در سمت راستش بود جایی که حردانی و آسانی بازی می‌کردند. در کل بازی خوبی بود و پرسپولیس هم قشنگ بازی کرد و علی علیپور ۲۰ دقیقه قبل از گل محبی می‌توانست گل بزند، اما موقعیت گلزنی را با بی دقتی از دست داد. علیپور بازیکن زحمتکشی هست و پاس گل خوبی می‌دهد و می‌جنگد و تا آخرین لحظه هم امید گلزنی دارد، اما در یک صحنه بی دقتی کرد و نتوانست گل بزند. استقلالی‌ها هم موقعیت گلزنی داشتند، اما در نهایت بازی با تساوی به پایان رسید.

اورونوف بعد از گذشت ۵ هفته از لیگ هنوز آماده نیست

رافت درباره اینکه تارتار از اورونوف زیاد استفاده نمی‌کند و این بازیکن در دقایق پایانی به بازی می‌آید، بیان کرد: کادر فنی پرسپولیس می‌گوید که اورونوف آماده نیست و ۵ هفته از لیگ گذشته هست و ایشان کی قرار است که آماده شود.

اورونوف بازیکن ۹۰ دقیقه‌ای نیست

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه فاضلی بیان کرده که اورونوف از تیم ملی ازبکستان آماده نیست و دقایقی می‌تواند بازی کند، گفت: بله، اورونوف بازیکن ۹۰ دقیقه‌ای نیست. با وجود اینکه اورونوف سنش زیاد هم نیست، اما بازیکن ۹۰ دقیقه‌ای نیست. او دوست دارد همه کار را خودش انجام بدهد وبه کار دفاعی اعتقادی ندارد به خاطر همین تارتار از او در ۱۵، ۲۰ دقیقه پایانی بازی می‌دهد. در صورتی که اگر او بتواند خودش را با شرایط فوتبال ایران وفق بدهد و بازیکن ۹۰ دقیقه باشد در آن صورت می‌تواند خیلی کمک کند.

عدم آمادگی اورونوف جنبه روحی و روانی دارد

او ادامه داد: اینکه اورونوف به عنوان ملی پوشی که در جام جهانی بازی کرده، آماده نیست جای تعجب دارد و اگر بعد از هفته پنجم آماده نشود فایده ندارد و باید آماده شود. به نظرم استفاده نکردن از اورونوف در ترکیب اصلی به بحث فنی ربطی ندارد و بیشتر به بحث روحی و روانی ارتباط دارد که این مسئله باید حل شود. حالا اگر خودش و یا مربیان و هر کسی که می‌تواند به این بازیکن انرژی بدهد تا او بتواند ۹۰ دقیقه برای پرسپولیس بازی کند.

بیفوما باید مکمل خوبی داشته باشد

رافت درباره اینکه عملکرد بیفوما در بازی دربی چطور بود، گفت: بیفوما در ۳ بازی گذشته خیلی خوب بود، اما او در بازی با تراکتور و پرسپولیس خوب بازی نکرد. به هر حال جلوی تیم‌های بزرگ بازی کردن سخت است و نباید انتظار داشته باشیم که امسال بیفوما ۳۰ بازی خوب انجام بدهد. اگر اورونوف آماده شود یک سمت می‌تواند بین او و بیفوما تقسیم قوا شود. بیفوما باید مکمل خوبی داشته باشد تا بتواند در کنار او خوب بازی کند. به هر حال پرسپولیس باید در ادامه روند بازی اورونوف و بیفوما را درست کند. بعضی از بازی‌ها را دیدیم که محبی هم خوب نبود، اما در دربی خوب بازی کرد. بعضی از مواقع بازیکن روزش نیست و نمی‌تواند خوب بازی کند و برعکس این موضوع هم هست و برخی از بازی ها، روز بازیکن هست و بازی خوبی هم ارائه می‌کند.

پرسپولیس در ادامه فصل بهتر از استقلال بازی می کند

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه پیام نیازمند در دریافت گل استقلال مقصر نبود، بیان کرد: فوتبال همین است، تا دروازه بان بیاید و زاویه اش را ببندد، یاسر آسانی توپ را با پای غیر تخصصی خود وارد دروازه پرسپولیس کرد. در مجموع، پیام گلر خوبی است و خط دفاع پرسپولیس هم تا الان ۲ گل خورده است. من فکر می‌کنم پرسپولیس نفرات زیادی دارد و در ادامه فصل بهتر از استقلال می‌تواند بازی کند، چون استقلال پنجره اش بسته و این تیم همیشه در صدر جدول حضور داشته باشد سخت است. استقلال ۱۱ بازیکن دارد و امکان مصدومیت و محرومیت بازیکنان این تیم زیاد است و این تیم نیمکت خوبی ندارد و شاید در ادامه بازی‌ها به مشکل بخورد.

او درباره اینکه به نظرش نباید پرسپولیس یک هافبک طراح داشته باشد تا بازی را در وسط زمین مدیریت کند، گفت: به هر حال این موضوع بستگی به سرمربی دارد که باید کار خود را انجام بدهد.