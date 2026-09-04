باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مرتضی کریمی عضو کمیته فنی فدراسیون تکواندو در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت ملی پوشان در آستانه بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: ما نگرش خوبی داشتیم و در مسابقات کره جنوبی توانستیم مدال کسب کنیم. همچنین پرزیدنت کاپ مسابقات حساسی هست و یک امتیاز برای المپیک دارد و در آنجا هم توانستیم نتایج خوبی در رده آقایان و بانوان بگیریم. این روند رو به رشد نشان می‌دهد که ما داریم برای ناگویا آماده می‌شویم و ان شا الله در آنجا نیز بهترین مدال را بگیریم.

رقابت سالمی بین تکواندوکاران وجود دارد

او درباره اینکه ترکیب نهایی تیم ملی تکواندو برای ناگویا مشخص شده است، گفت: نه، ما در مسابقات پرزیدنت کاپ ۱۸ تکواندوکار را بردیم و خوب هم مدال گرفتیم. ما تا ناگویا ۲ ماه وقت داریم و بازیکنان می‌توانند محک بخورند و امکان دارد در این ۲ ماه مشکلاتی پیش بیاید، اما ورزشکاران دارند خوب کار می‌کنند و روندشان خوب است و یک رقابت سالمی بین آنها وجود دارد.

انتخاب ملی پوشان تکواندو برای کادر فنی مشکل است

کریمی تصریح کرد: شما در مسابقات پرزیدنت کاپ دیدید که دانیال بزرگی بعد از مدت طولانی که نبود در این مسابقات درخشش داشت و بازیکنان خوبی را شکست داد و طلا گرفت. رایان زینعلی هم در این رقابت‌ها خوب عمل کرد و این موضوع نشان می‌دهد که پشتوانه خوبی صورت گرفته و جوانان خوبی داریم و رقابت سنگینی هم بین بازیکنان وجود دارد .همچنین انتخاب بازیکنان برای کادر فنی مشکل خواهد بود، اما اگر هم بازیکنی انتخاب می‌کند، جزو بهترین‌ها هست.

ما نمی‌توانیم فقط روی کره جنوبی متمرکز شویم

عضو کمیته فنی تکواندو درباره اینکه حریفان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا چه تیم‌هایی هستند، بیان کرد: ما اصلا نمی‌توانیم روی حریف خاصی تمرکز کنیم. یک زمانی قدرت تکواندو در دست ایران و کره جنوبی بود، اما امروز می‌بینیم که ازبکستان، اردن، عربستان، تایلند و چین می‌آیند و طلا می‌گیرند و حریفان دارند زیاد می‌شوند و ما نمی‌توانیم فقط روی کره جنوبی متمرکز شویم. ما در مسابقات اخیر دیدیم که بازیکنان ما توانستند کره‌ای‌ها را بزنند، اما در مقابل حریفان ازبکی خود کم آوردند. این موضوع نشان می‌دهد که همگی تیم‌ها دارند حسابی کار می‌کنند.

کادر فنی بانوان دیگر روی چهره‌ها کار نمی‌کند

او درباره اینکه وضعیت تیم ملی بانوان تکواندو به چه صورت است، گفت: خوشبختانه بانوان هم روند رو به رشد خوبی پیدا کردند و در مسابقات اخیر بازیکنان جوان که کادر فنی به آنها اعتماد داشت، توانستند مدال‌های خوبی بگیرند و این نشان می‌دهد که کادر فنی بانوان دیگر روی چهره‌ها کار نمی‌کند و روی جوانان کار می‌کند و خدا را شکر بانوان جوان که اعتماد کادر فنی را جلب کردند در مسابقات اخیر توانستند مدال‌های خوشرنگی کسب کنند.

نظر کمیته فنی تغییرات پیاپی مربیان تکواندو است

کریمی درباره اینکه تغییرات کادر فنی در هر مسابقه تکواندو را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: این نظر کمیته فنی هست و ما در این کمیته می‌نشینیم و بررسی می‌کنیم. برخی از مربیان عملکرد خوبی دارند و باید به اینها امتیاز و میدان بدهیم تا در مسابقات حضور داشته باشند. نظر ساعی رئیس فدراسیون تکواندو این است که در کنار تیم ها، ۳، ۴ مربی باشند و سرمایه گذاری می‌کنیم و در آینده مربیان ما از انگشتان یک دست بیشتر می‌شود و کار برای انتخابشان سخت می‌شود. برای همین ما در هر دوره از مسابقات تصمیم گرفتیم مربیان خوب را جایگزین کنیم و به عنوان کمک به جمع کادر فنی اضافه شوندو شاید یکی، ۲ مربی تغییر نکنند، اما مربیان دیگر را می‌آوریم تا عملکرد خوب خود را در تیم ملی هم نشان بدهند.

ما باید بهترین مدال‌ها را در ناگویا بگیریم

او درباره اینکه پیش بینی اش از تعداد مدال‌های تکواندو در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: ما باید بهترین مدال‌ها را در ناگویا بگیریم. البته وقتی به میدان می‌رویم این امکان وجود دارد که بازیکن روزش نباشد. شما وقتی یک سکه را بالا می‌اندازید ممکن است هزاران چرخ بخوردتا به زمین بخورد. روی کاغذ و عملکرد بازیکنان را می‌بینیم ان شا الله ما بهترین مدال‌ها را در ناگویا کسب می‌کنیم.