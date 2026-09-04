مدیر تیم فوتبال پرسپولیس می گوید که با کفش بیژن طاهری هت تریک کردم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس درباره تقابلش مقابل استقلال اظهار کرد: من به استقلال ۶، ۷ گل زدم. متاسفانه به دلیل بدشانسی و مصدومیت نتوانستم زیاد در پرسپولیس بازی کنم و در مجموع ۳ دربی در پرسپولیس بودم. در سال اول توانستم در دربی رفت و برگشت گل بزنم و یک دربی هم بود که کریم باقری شوت زیبا را وارد دروازه استقلال کرد که در زمان مربیگری علی دایی بازی دربی را ۲ بر یک پیروز شدیم. من با کفش بیژن طاهری هت تریک کردم.

خلیلی درباره برگزاری دربی سرخابی‌ها در ورزشگاه نقش جهان بیان کرد: از همه عوامل در اصفهان که برای برگزاری بازی زحمت کشیدند تشکر می‌کنم. از همه مردم چه آبی چه قرمز تشکر می‌کنیم، چون محل برگزاری مرکز ایران بود خیلی از هواداران راحت‌تر به ورزشگاه آمدند. پنجاه پنجاه بودن هواداران به جذابیت بازی اضافه کرد. استادیوم اصفهان خیلی زیباست و چمن فوق‌العاده‌ای دارد. در اراک هم مسئولان خیلی زحمت کشیدند.

او درباره وضعیت ورزشگاه آزادی گفت: کاش مسئولان کاری کنند بازی برگشت در تهران برگزار شود. ظاهرا گقتند ۸۰۰ میلیارد بودجه لازم است تا ورزشگاه آزادی تکمیل شود. امیدوارم این بودجه زودتر تامین شود. شور و نشاط اجتماعی نیاز مردم است و لیاقت مردم ما بهترین‌هاست. جذاب‌ترین ورزش فوتبال است و امیدوارم مسئولان در هر استانی یک استادیوم خوب و مجهز بسازند.

مدیر پرسپولیس بیان کرد: خوشبختانه بعد از چندین دربی کسل کننده یک دربی خوب دیدیم که گل داشت. مهدی تارتار برای پرسپولیس زحمت می‌کشد و من شاهد هستم. او خیلی تحت فشار است که متاسفانه این فشار روی همه مربیان ایرانی هست. تعویض‌های تارتار را در دربی ببینید که هر چهار تعویض هجومی بود. خوشبختانه دو تیم از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

خلیلی بیان کرد: تیم ما پروسه جوانگرایی و پوست اندازی داشته و این پروسه زمانبر است. شاهد بودم که مدیرعامل ما خیلی تلاش کرد. شما نمی‌توانید ۸۰ درصد اسکواد پرسپولیس را جوان کنید. ۱۱ بازیکن جوان جذب کردیم. یکی از بهترین فصل‌های نقل و انتقالات را داشتیم. استقلال تقریبا ترکیب پارسال را داشت، اما پرسپولیس چند بازیکن جدید داشت. تارتار از بازیکنان سابق خودش در پرسپولیس استفاده کرد که انتخاب هوشمندانه تارتار بود. ما پیش‌بینی ۳ پنجره داشتیم تا پوست‌اندازی کنیم، اما در یک پنجره انجامش دادیم. ریسک تغییر زیاد ممکن است باعث سکته در تیم شود.

مدیر پرسپولیس عنوان کرد: باید دید هزینه‌ها به چه شکل است. باید ببینیم هزینه‌ها به باشگاه برمی‌گردد یا نه! اگر با بازیکنان جوان ۴ یا ۵ ساله قرارداد ببندید، او سرمایه باشگاه است و این هزینه برای باشگاه خواهد بود. باشگاه بعدا می‌تواند از فروش بازیکن جوان هم درآمد داشته باشد. هزینه‌ها را مدیریت کردیم. با جذب زارع و ایری خیال پرسپولیس از خط دفاع راحت شده است.

خلیلی در واکنش به گردن خونین عارف آقاسی مدافع استقلال بیان کرد: ناخن‌های حسین بلند نیست! صحنه قشنگی است! عارف دست حسین را کشیده که باعث شده زخم شود. با دیدن این تصویر شاید باید کارت زرد می‌گرفت!

او درباره ترکیب پرسپولیس در بازی دربی بیان کرد: در دفاع چپ کمبود داشتیم. همه باشگاه‌ها تیکدری را می‌خواستند. بازیکنانی که جذب کردیم چند پسته هستند. بعد از مصدومیت جلالی تصمیم کادرفنی این بود که تیکدری بازی کند. تغییرات زیادی داده شد، اما به دلیل کیفیت بالای بازیکنان و آمادگی بدنی آنها نتیجه خوب بود. میلاد محمدی بنا بر دلایل شخصی تصمیم گرفت در ایران به فوتبالش ادامه ندهد. جلالی شرایط خوبی دارد و به زودی به شرایط ایده آل بازی برمی‌گردد.

خلیلی بیان کرد: بهترین خط حمله لیگ را داریم. بیفوما احیا شده است و استارتش وحشتناک بود. سرعتش ۳۶/۹ بود و پنج تای اول سرعتش با گرت بیل برابری کرده است. او سرعت‌های انفجاری زیادی دارد.

مدیر پرسپولیس در واکنش به نیمکت نشینی اورونوف بیان کرد: هر بازیکنی شرایط بازی داشته باشد بازی می‌کند. تارتار کار بزرگی کرده است. بیفوما تلاش کرده و کادرفنی هم او را رسانده است، اما سوالات همه درباره اورونوف است. هواداران باید صبور باشند و اجازه دهند بازیکنان به مرز آمادگی برسند.

او بیان کرد: علی علیپور نمی‌داند با کدام پا بهتر شوت می‌زند و هم با چپ و هم با راست خوب است. بهترین بازیکن استقلال در دربی یاسر آسانی بود.

خ️لیلی تصریح کرد: تیوی بیفوما کار خود را خیلی سخت کرد. من بودم با ضربه بغل پا گل می‌زدم اما بیفوما سبک بازی خاص خود را دارد و کار را سخت کرد. بیفوما کمی هم خوش‌شانس بود که مدافع توپ او را نزد.

مدیر پرسپولیس گفت: این واقعا خنده‌دار است. اورونوف پس از جام جهانی و بازگشت به پرسپولیس از نظر بدنی عقب است. آن بازیکنی که یک تنه کار را در می‌آورد نیست. هر بازیکنی که شرایط ایده‌آل داشته باشد بازی می‌کند. اورونوف باارزش و باکیفیت است. یکسری حواشی اطراف تیم ما هست و الان تیم یکدلی داریم و قصد دارند برهم بزنند. الان می‌گویند محسن خلیلی می‌خواهد اورونوف را بفروشد و این حرف‌ها خنده‌دار است. این بازیکن باکیفیت است و برایش هزینه زیادی کردیم چرا بابد بفروشیمش؟ از بعد از جام جهانی اورونوف افت کرده است. بازیکنان دیگری هم که روی نیمکت هستند، بازیکنان کوچکی نیستند و‌ کلیدی هستند.