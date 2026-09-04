جانشین فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف چهار قبضه سلاح آرپی‌جی هفت به همراه ۶ گلوله آرپی‌جی ضدزره و مقادیر قابل‌توجه فشنگ جنگی در مناطق مرزی جنوب شرق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوانحسینعلی فراهی در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزداران سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال سلاح و مهمات جنگی به داخل کشور مطلع شده و اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با آنان را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مرزداران پس از شناسایی منطقه و اجرای اقدامات عملیاتی، در جریان درگیری با قاچاقچیان مسلح موفق شدند ۴ قبضه سلاح آرپی‌جی ۷، ۶ گلوله آرپی‌جی ضدزره، ۶ خرج گلوله آرپی‌جی، ۲ هزار و ۳۸۲ فشنگ جنگی کلاش و ۷۹۶ فشنگ‌ام ۴ را کشف کنند.

جانشین فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند که تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح‌ها و مهمات را برای انجام اقدامات خرابکارانه و ایجاد ناامنی وارد کشور کنند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مرزبانان، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

فراهی با تأکید بر عزم جدی مرزبانی در مقابله با قاچاق سلاح و مهمات و تأمین امنیت مرز‌های جنوب شرق، تصریح کرد: مرزداران با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در نوار مرزی، با هرگونه اقدام مخل امنیت قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهند کرد.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: آرپی چی ، قاچاقچیان
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