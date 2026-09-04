بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی با حضور سخنگوی دولت در شهرستان ملکشاهی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی در ایلام، پس از ۱۴ سال انتظار و با حمایت دولت، امروز در مراسمی رسمی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
عباس شیخی، فرماندار شهرستان ملکشاهی در مراسم افتتاح این مرکز درمانی که با حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار شد، از به ثمر نشستن یکی از مطالبات چندینساله مردم این شهرستان خبر داد.
وی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه گفت: بیمارستان شهدای ملکشاهی با زیربنای ۴۷۰۰ مترمربع و مساحت ۵۰۰۰ مترمربع در ۵ طبقه ساخته شده است. این مرکز که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود، اکنون با ظرفیت اشتغالزایی برای حدود ۱۱۰ نفر، آماده خدمترسانی به مردم است.
فرماندار ملکشاهی افزود: این بیمارستان مجهز به بخشهای اورژانس، جراحی، بستری، رادیولوژی، آزمایشگاه، زایشگاه و ICU است و انتظار میرود با استقرار تدریجی پزشکان متخصص و راهاندازی درمانگاه تخصصی، نیازهای درمانی مردم شهرستان را به طور کامل پوشش دهد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تکمیل ظرفیتهای این مرکز، خواستار حمایت وزارت بهداشت برای تأمین حداقل دو دستگاه آمبولانس، دستگاه اکسیژنساز و ژنراتور پشتیبان شد و تأکید کرد: تخصیص بودجه برای این تجهیزات تأیید شده و تسریع در روند پرداخت اعتبار برای استمرار خدمات درمانی بسیار حیاتی است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صبح امروز وارد استان ایلام شد و مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت.
علاوه بر افتتاح بیمارستان شهدای ملکشاهی، حضور در نشست دیدار با معتمدان، بزرگان، هیئتهای صلح و متنفذان استان ایلام از دیگر برنامههای سخنگوی دولت در سفر به ایلام اعلام شده است.