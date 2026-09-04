باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر دشتی پور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام گفت: از آغاز سال جاری تا پایان مرداد ماه، بیش از ۴ میلیون و ۲۹۱ هزار زائر و مسافر از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام با اشاره به اینکه از این تعداد، بیش از سه میلیون و ۷۳۳ هزار نفر زائران و مسافران ایرانی بودهاند، گفت: مرز مهران به عنوان اصلیترین گذرگاه زمینی ایران و عراق، نقش مهمی در تردد زائران و مسافران ایفا میکند.
وی با بیان اینکه از آغاز امسال ۱۳۵۰ کیلومتر از راههای استان خطکشی و ۱۶۶ کیلومتر از جادهها نیز روکش آسفالت شده، تصریح کرد: لکهگیری مسیرها با بیش از ۸ هزار تن آسفالت و نصب بیش از ۱۳ هزار ابزار ایمنی در جادهها از دیگر اقدامات انجامشده در این مدت بوده که این اقدامات، نقش مؤثری در کاهش حوادث جادهای و افزایش ایمنی تردد داشته است.
مدیرکل راهداری استان در پایان با تأکید بر اینکه برنامههای ایمنسازی جادهها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با تداوم این رویکرد، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات و بهبود کیفیت راههای مواصلاتی استان خواهیم بود.
منبع: مهر