باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در دیدار با آیتالله اعرافی؛ مدیر حوزههای علمیه با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه، اظهار کرد: از روز نخست حضور در آموزش و پرورش، تحقق سند تحول بنیادین و اجرای نقشه راه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهمترین و اساسیترین برنامه این وزارتخانه بوده و در کنار آن، حل نظام مسائل آموزش و پرورش نیز بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: به برکت لطف الهی و توجهی که در این دوره به آموزش و پرورش شد، این وزارتخانه به مسئله اول کشور در سطح ملی و استانها تبدیل شد و توجه استانداران به آموزش و پرورش، نتایج و اتفاقات بزرگی را در این حوزه رقم زد.
کاظمی با اشاره به وضعیت معیشتی و مطالبات فرهنگیان، گفت: در چهار سال گذشته و در سختترین شرایط مالی کشور، آموزش و پرورش بهترین شرایط مالی و کاری خود را تجربه کرده است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تمام مطالبات معلمان پرداخت و ۴۰ مورد از مطالبات بهروز شده است. همچنین حق مدیریتها برای مناطق روستایی، صعبالعبور و عشایری دو برابر شد و برای این مناطق پاداش ویژهای در نظر گرفته شد.
وی در ادامه از پرداخت پاداش معلمان، مطالبات بازنشستگان بابت رتبهبندی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و اختصاص سه همت برای این بخش خبر داد و گفت: در حوزه شبانهروزیها نیز پرداختها و تأمین تجهیزات انجام شده است.
رکورد ساخت فضای آموزشی
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، اظهار کرد: آموزش و پرورش در سال گذشته در ساخت فضای آموزشی رکورد زد و ۲۴۰۰ مدرسه و ۱۴ هزار کلاس درس ساخته شد.
وی افزود: امسال نیز ۲۳۰۰ مدرسه با نزدیک به ۱۳ هزار کلاس درس ساخته شده است. همچنین ۱۵۰ هزار کلاس درس استانداردسازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی مجهز شده است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به توسعه زیرساختهای شبکه شاد، گفت: ۱۰۰ سرور با یک دستور به زیرساختهای شبکه شاد اضافه شد و ۱۵۰ سرور دیگر نیز پس از مطالعه و بررسی فناوریهای جدید در دستور کار قرار گرفت.
تحول در برنامه درسی؛ یکی از هفت پروژه پیشران
کاظمی با اشاره به اجرای سند تحول بنیادین گفت: روح حاکم بر سند تحول بنیادین، سه موضوع عدالت، کیفیت و هویت است و تمام برنامههای آموزش و پرورش ذیل این سه محور تعریف شدهاند.
وی افزود: در کنار ۱۴۷ پروژه نقشه راه سند، هفت پروژه تحولی پیشران نیز برای تحقق سند انتخاب شده که مهمترین و اساسیترین آن، تحول در برنامه درسی مدارس است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: هدف این برنامه، تغییر برنامه درسی ۱۲ پایه با رویکرد جذابیت، علم نافع، مهارتآموزی، کنشگری دانشآموزان، استعدادپروری و یکپارچگی فعالیتهای پرورشی، فرهنگی و ورزشی است.
وی ادامه داد: طرحواره این برنامه تهیه شده و برنامه پایه اول ابتدایی نیز تدوین و در هشت مدرسه اجرا شد. امسال این برنامه در ۲۰۰ مدرسه اجرا میشود و پایه دوم نیز همزمان آغاز شده است.
وی ادامه داد: برآورد ما این است که در پنج تا هفت سال بتوانیم ۹۵۰ عنوان کتاب درسی را تغییر دهیم و برنامه درسی ملی و برنامه درسی مدرسهای ۱۲ پایه را متحول کنیم.
استمرار آموزش در دوران جنگ
کاظمی با اشاره به عملکرد آموزش و پرورش در دوران جنگ، گفت: در دوره جنگ، سه استراتژی برای آموزش و پرورش تعریف شد که نخستین آن استمرار جریان آموزش بهعنوان مهمترین مأموریت و وظیفه نهادی این وزارتخانه بود.
وی افزود: آموزش در سه مسیر دنبال شد؛ شبکه شاد و مدرسه مجازی که در آن تمام کلاسها برگزار شد، مدرسه تلویزیونی ایران که تمام پایهها را پوشش داد و همچنین ارائه بستههای آفلاین و درسنامههای آموزشی به مدیران مدارس، معلمان و دانشآموزان.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری امتحانات و کنکور در شرایط جنگی، اظهار کرد: دشمن تلاش کرد سال تحصیلی به پایان نرسد، امتحانات برگزار نشود و کنکور به تعویق بیفتد، اما آموزش و پرورش با اقتدار ایستاد و امتحانات را در شرایط جنگی برگزار کرد و کنکور نیز برگزار شد.
بازسازی ۱۲۰۰ واحد آموزشی آسیبدیده از جنگ
کاظمی دومین استراتژی آموزش و پرورش در دوران جنگ را حمایت از میدان جنگ عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش در این دوره سهم خود را برای پیروزی در جنگ تعریف کرد و امکانات خود را در اختیار آسیبدیدگان جنگ قرار داد.
وی افزود: در جریان جنگ، ۱۵۰۰ مدرسه آسیب دید و بازسازی ۱۲۰۰ واحد آموزشی در دستور کار قرار گرفت. همچنین ۱۶ مدرسه که بهطور کامل تخریب شده بودند، تأمین و بازسازی شدند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش خیرین در بازسازی مدارس، گفت: منابع این بازسازیها از سوی خیرین تأمین شده است.
کاظمی در ادامه گفت: در این دوره بیش از ۲۰۰ شهید دانشآموز و بیش از ۶۰ شهید معلم تقدیم شد.
وی سومین استراتژی آموزش و پرورش در دوران جنگ را پشتیبانی از مردم عنوان کرد و گفت: ۷۷۰۰ مدرسه بهعنوان پایگاه فرهنگی، تربیتی و پشتیبانی در شهرها قرار گرفتند و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی از جمله سرود، محافل قرآنی و جشن تکلیف به میدانهای شهر منتقل شد.
سه راهبرد آموزش و پرورش برای پساجنگ
کاظمی با اشاره به برنامههای آموزش و پرورش برای دوران پساجنگ، اظهار کرد: سه راهبرد برای این دوره تعریف شده که نخستین آن، روایت دقیق و درست جنگ برای دانشآموزان کشور است.
وی افزود: مأموریت داده شده تا از ظرفیت باقیمانده کتابهای درسی استفاده و وقایع جنگ در کتابهای درسی منعکس شود و برای سال ۱۴۰۶ نیز طراحی جدیدی در این زمینه ارائه شود.
وزیر آموزش و پرورش، تعیین نسبت آموزش و پرورش با بعثت مردم و همچنین ادامه حمایت و پشتیبانی از مردم را از دیگر برنامههای این وزارتخانه در دوره پساجنگ عنوان کرد.
حضوری بودن کلاسها را با قوت دنبال میکنیم
وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی، نسبت به تلاش برای ایجاد فضای تعطیلی مدارس هشدار داد و گفت: دشمن تلاش میکند فضای حضوری و مجازی و تعطیلی مدارس را کماکان دنبال کند، اما تمام امکانات و ظرفیتهای آموزش و پرورش برای آغاز یک سال تحصیلی آرام، کمدغدغه و مناسب فراهم است.
کاظمی تأکید کرد: حتی اگر کشور زیر شدیدترین شرایط باشد، حضوری بودن کلاسها را با قوت دنبال خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، گفت: برای مقابله با آسیبهای این حوزه در مدارس برنامهریزی دقیقی انجام شده و دو تیم حرفهای برای دانشآموزان و سایر بخشها مأموریت یافتهاند تا موضوع «زیست عفیفانه» را با رویکردهای تبلیغی، ترویجی، انگیزشی، تجدیدی، تکریمی و معرفتی دنبال کنند.
وی در ادامه افزود: برای حدود پنج هزار مدرسه، پنج بسته ویژه برای مدیران، دانشآموزان، معلمان، اولیا و مربیان و عوامل اجرایی و همچنین یک بسته سیاستی برای مدیریت این مدارس در شرایط بحران طراحی شده است.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای کیفیتبخشی، گفت: تمرکز اصلی آموزش و پرورش بر پیشدبستانی و دوره ابتدایی قرار گرفته است؛ چراکه معتقدیم اگر کیفیت را از پایه ارتقا دهیم، مسیر دورههای بعدی نیز اصلاح خواهد شد.
کاظمی افزود: در حوزه پیشدبستانی، برنامه درسی، نیروی انسانی و محتوای آموزشی مورد توجه قرار گرفته و ضریب پوشش پیشدبستانیها از ۴۴ درصد به ۷۲ درصد افزایش یافته است.
وی از اجرای طرحهای جبران عقبافتادگی تحصیلی خبر داد و گفت: این طرحها برای دوره ابتدایی و متوسطه با جدیت دنبال شده و نزدیک به یک ماه است که حدود ۴۰۰ هزار دانشآموز دوره ابتدایی که در سطح متوسط به پایین قرار داشتند، در کلاسهای آموزشی مشغول تحصیل هستند.
منبع: وزارت آموزش و پرورش